Ante el pronóstico de lluvias y tormentas para este domingo: Reprogramaron el Desfile aniversario para el 22 de noviembre

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el desfile conmemorativo por el 163° aniversario de la fundación de nuestra ciudad, previsto originalmente para este domingo 1 de noviembre, ha sido reprogramado para el domingo 22 de noviembre.

La decisión fue adoptada a partir de la evaluación de los informes meteorológicos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de las recomendaciones surgidas de la guardia de la DIMAE (Dirección Integral Militar de Asistencia en Emergencias), teniendo en cuenta las condiciones climáticas previstas para la jornada.

Ante este escenario, y priorizando la seguridad de las instituciones, centros tradicionalistas, participantes, trabajadores y vecinos que acompañarán la celebración, se consideró conveniente trasladar la realización del evento a una nueva fecha.

De esta manera, el tradicional desfile se llevará adelante el domingo 22 de noviembre, manteniendo su propósito de reunir a la comunidad en torno a la historia, las tradiciones y la identidad de Nueve de Julio.

La Municipalidad agradece la comprensión de todas las instituciones, agrupaciones y vecinos, y renueva la invitación a participar de esta celebración tan significativa para nuestra comunidad.