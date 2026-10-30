Se conocen los días y horarios de la 5ta. fecha del Futbol de Primera A

La Liga Nuevejuliense de Fútbol en el marco del Torneo «Centenario Club Atlético Patricios», dio a conocer la programación de la quinta fecha del Torneo de Primera A, con modificaciones en los horarios, ante el partido de futbol que tendrán este domingo 1 de noviembre a las 15hs entre Boca y River.

El torneo local que esta siendo liderado por el Club Atlético Naon, el puntero deberá viajar en esta fecha a la localidad de French. Por su parte el segundo del torneo, Atlético 9 de Julio, también es visitante ante 18 de Octubre, mientras que Once Tigres, será local recibiendo a el Fortín.

VIERNES 30 DE OCTUBRE

21:00: 18 de Octubre vs. Atlético 9 de Julio.

21:00: Once Tigres vs. El Fortín.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

13:00: Atlético Quiroga vs. Agustín Álvarez

19:30: Atlético French vs. Atlético Naón

20:00: FC Libertad vs. San Martín.

20:00: San Agustín vs. Atlético Patricios.

Posiciones en el campeonato

Atl. Naon 12

Atl. 9 de Julio10

Once Tigres9

French 6

Libertad 6

Agustín Alvarez 6

San Martin 5

San Agustín 4

ATl. Quiroga 4

18 de Octubre 4

Atl. Patricios 0