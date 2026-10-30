Se conocen los días y horarios de la 5ta. fecha del Futbol de Primera A
La Liga Nuevejuliense de Fútbol en el marco del Torneo «Centenario Club Atlético Patricios», dio a conocer la programación de la quinta fecha del Torneo de Primera A, con modificaciones en los horarios, ante el partido de futbol que tendrán este domingo 1 de noviembre a las 15hs entre Boca y River.
El torneo local que esta siendo liderado por el Club Atlético Naon, el puntero deberá viajar en esta fecha a la localidad de French. Por su parte el segundo del torneo, Atlético 9 de Julio, también es visitante ante 18 de Octubre, mientras que Once Tigres, será local recibiendo a el Fortín.
VIERNES 30 DE OCTUBRE
21:00: 18 de Octubre vs. Atlético 9 de Julio.
21:00: Once Tigres vs. El Fortín.
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
13:00: Atlético Quiroga vs. Agustín Álvarez
19:30: Atlético French vs. Atlético Naón
20:00: FC Libertad vs. San Martín.
20:00: San Agustín vs. Atlético Patricios.
Posiciones en el campeonato
Atl. Naon 12
Atl. 9 de Julio10
Once Tigres9
French 6
Libertad 6
Agustín Alvarez 6
San Martin 5
San Agustín 4
ATl. Quiroga 4
18 de Octubre 4
Atl. Patricios 0
Deja un comentario