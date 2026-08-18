Respetando y Ayudando: Cuando la familia es el sostén del productor agropecuario

Es muy común escuchar a un productor agropecuario, ya sea agrícola o ganadero, mostrarse siempre agradecido. Pero siempre el mayor agradecimiento que estas personas tienen es a sus familias. Conceptos como «me bancan», «son mi sostén», «pilar», me acompañan, es algo normal que manifieste el productor.

Pero nunca habíamos escuchado a la familia decir «respetando«, como nos lo contaron Lorena Zapatielo, esposa del productor agropecuario Pablo Appella de Cabaña La Querencia, y su hija Cata que nos destacan como acompañan y se convierten en pilares de que los sueños, esfuerzos y desafíos, se alcancen, aun cuando tal vez no se den, o se debe esperar.

Cabaña La Querencia es un desarrollo productivo en el partido de 9 de Julio que inicio en el 2017/18 con raza vacuna Limangus, luego de que la empresa en el 2014 comenzara a producir en un campo de la familia en Bragado su propia invernada para la unidad de negocio de Supermercados, la pasión por construir la cabaña ha sido de una continua inversión y paso firme; y Lorena, tras lograr en la empresa el primer remate de Cabaña, destaca «esto genera primero mucha emoción, muy conformes, mucho trabajo. Anoche (por la jornada anterior a la subasta), 10 de la noche todavía cargando animales, pero un placer enorme, un sueño que se le está cumpliendo a Pablo y a nosotros también, pero verlo a él disfrutando y viendo los logros, nos pone muy contentos, lo que resume todo cuando un sueño y un trabajo son compartidos.

Por su parte Cata Appella, mientras cursa sus estudios universitarios, también disfruta el logro de su padre y su madre. A mí me encanta acompañar a mi papá y más ver algo que a él le encanta hacer, que le apasiona, que le gusta, que además de otro trabajo que tiene, está cansado, igual lo hace. Está fascinado y a mí me fascina verlo a él, y también me encanta acompañarlo«, insiste.

El trabajo no fue fácil mucho mas si se mira que es un ciclo biológico de un animal; y Lorena analiza «parecía muy lejano, pero conociendo a Pablo sabíamos que lo iba a lograr, porque es lo que se propone. S igue por el camino, llega y lo logra. Entonces, sentarte a hablar con él, escucharlo y los proyectos que tiene y siempre va por más y buscando mejores cosas. Sabíamos que iba a llegar a esto. La Cabaña hace no mucho tiempo con sus primeros animales comenzó a participar en las exposiciones de la región, luego llegaron las expo de la Raza Limangus en Tandil, para pasar las nacionales en el MAG, y por segundo año consecutivo llegar a la Expo Rural de Palermo, con resultados que han sido excelentes, asegura Cata al analizar lo hecho por su padre y su familia.

Como palabras finales, la esposa de Appella, manifiesta que la familia mas que bancando, esta mas respetando, ayudando y acompañando. Cata sumo diciendo «mi papá es lo que más, si sale algo mal, él se enoja, pero sale adelante como puede. Trabaja mucho, sigue con la cabaña. Horas trabajando para que esto salga perfecto como está saliendo hoy, y cierra asegurando me encanta la Cabaña, me gusta escuchar a mi papa, prestar atención, lo que no me aburre, así que voy a seguir por este camino», puntualizo.