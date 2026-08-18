Respetando y Ayudando: Cuando la familia es el sostén del productor agropecuario
Es muy común escuchar a un productor agropecuario, ya sea agrícola o ganadero, mostrarse siempre agradecido. Pero siempre el mayor agradecimiento que estas personas tienen es a sus familias. Conceptos como «me bancan», «son mi sostén», «pilar», me acompañan, es algo normal que manifieste el productor.
Pero nunca habíamos escuchado a la familia decir «respetando«, como nos lo contaron Lorena Zapatielo, esposa del productor agropecuario Pablo Appella de Cabaña La Querencia, y su hija Cata que nos destacan como acompañan y se convierten en pilares de que los sueños, esfuerzos y desafíos, se alcancen, aun cuando tal vez no se den, o se debe esperar.
Cabaña La Querencia es un desarrollo productivo en el partido de 9 de Julio que inicio en el 2017/18 con raza vacuna Limangus, luego de que la empresa en el 2014 comenzara a producir en un campo de la familia en Bragado su propia invernada para la unidad de negocio de Supermercados, la pasión por construir la cabaña ha sido de una continua inversión y paso firme; y Lorena, tras lograr en la empresa el primer remate de Cabaña, destaca «esto genera primero mucha emoción, muy conformes, mucho trabajo. Anoche (por la jornada anterior a la subasta), 10 de la noche todavía cargando animales, pero un placer enorme, un sueño que se le está cumpliendo a Pablo y a nosotros también, pero verlo a él disfrutando y viendo los logros, nos pone muy contentos, lo que resume todo cuando un sueño y un trabajo son compartidos.
Por su parte Cata Appella, mientras cursa sus estudios universitarios, también disfruta el logro de su padre y su madre. A mí me encanta acompañar a mi papá y más ver algo que a él le encanta hacer, que le apasiona, que le gusta, que además de otro trabajo que tiene, está cansado, igual lo hace. Está fascinado y a mí me fascina verlo a él, y también me encanta acompañarlo«, insiste.
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