Comercial 9 de Julio es Dealer oficial DJI en 9 de Julio y zona

A punto de arribar a sus 30 años de vida comercial atendiendo la demanda del campo y contratistas de 9 de Julio y la región la empresa Comercial 9 de Julio ubicada en ruta nacional 5, km 264, recibió esta mañana la muy buena noticia de que se convierte en Dealer oficial DJI a través del distribuidor de la marca de Drones en el país, Tecno Drones Saladillos / Tekron.

Cabe destacar que este año Comercial 9 de Julio inicio el proceso de venta de Drones agrícolas, para lo que ya se ha avanzado en venta y charla con productores locales y de la zona.

Acerca de la visita, el equipo comercial y de administración de Comercial 9 de Julio recibió a un equipo de funcionarios de DJI China junto a Fernando Ciccare, titular de Tecno Drones Saladillo, donde la delegación china comprobó, no solo el compromiso para con la marca de drones, también la logística, pos venta, entre otros. En ese marco de la visita les fue informado que son oficialmente sub distribuidores de la marca.

Desde Comercial 9 de Julio, ademas de celebrar la visita de los representantes comerciales y técnicos de DJI, quienes vinieron a conocer nuestras instalaciones junto a nuestros socios comerciales de Tecno Drones Saladillo (TDS) y TEKRON. Aseguraron que » esta visita refuerza nuestro compromiso como punto de venta oficial DJI en la región, trabajando codo a codo para traer la última tecnología, soporte técnico y asesoramiento especializado a cada productor y contratista.