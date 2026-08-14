Concejo Deliberante: Un medico nuevejuliense hizo uso de la Banca Ciudadana y solicita se regule por ordenanza la Telemedicina que brinda la CEyS Mariano Moreno

Este jueves, el convecino José María Giulodoro de profesión medico, hizo uso de un derecho que tienen los vecinos del partido de 9 de Julio ante el Concejo Deliberante, como es la Banca Ciudadana, donde allí describió los argumentos de un proyecto de ordenanza presentado, con 10 artículos y que ahora debe debatir y abordar el legislativo acerca del servicio de Telemedicina que brinda la CEyS Mariano Moreno en la ciudad y localidades del distrito como lo son, Patricios y Carlos María Naon.

Giulodoro, también fue concejal con mandato cumplido, explico ante el legislativo y la prensa, ante lo que el facultativo argumento que no es en contra de la Cooperativa (CEyS), sino conocer de que forma se da, si hay seguro de responsabilidad, si quienes operan como médicos cuentan con matricula provincial o si tiene, puntualizo según el articulo 2 del proyecto. Por lo que Giulodoro en su discurso planteo dudas sobre quienes se muestran como profesionales médicos.

Giuliodoro aclaró desde el comienzo que su planteo no implica estar en contra de la tecnología ni de la telemedicina. Por el contrario, destacó el valor de las herramientas digitales pero para la interconsulta entre profesionales y sostuvo que estas modalidades pueden contribuir a mejorar la atención sanitaria cuando se utilizan como complemento de la medicina presencial, la cual defendió.

Durante su alocución ante el Concejo Deliberante, Giulodoro informo que en su caso no brinda atención medica local, y si lo hace en otra ciudad (Casares), por lo que argumento no se hace esto por un beneficio propio.

Tambien el medico planteó interrogantes ante la atenta mirada de los ediles, sobre la posibilidad de que un vecino acceda durante la madrugada a una consulta virtual sin contar con herramientas suficientes para conocer quién es realmente el profesional que lo está atendiendo, cuál es su especialidad o si se encuentra habilitado para ejercer.

Según Giuliodoro, la regulación no representa una defensa corporativa de los médicos locales, sino una herramienta destinada a proteger a los pacientes y garantizar mecanismos de responsabilidad profesional.

En otro orden de buscar una regulación sobre esta herramienta, dijo que estas empresas no pagan una Tasa municipal, como si lo hace cualquier comercio o profesional, y se desconoce de quien es la responsabilidad sobre un hecho contra la salud de un paciente.

Para ello en el proyecto presentado, se incorpora que la Tasa sea un Fondo de Fortalecimiento Sanitario Rural, ya que las empresas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con la salud dentro del distrito realicen un aporte que permita generar recursos para las salas de las localidades y para el sostenimiento de profesionales médicos en los pueblos.

Ya en el final, insistió en que el objetivo de la ordenanza no es frenar la incorporación de nuevas tecnologías, sino establecer condiciones claras para su funcionamiento. Cerro diciendo «aquí van a trabajar con médicos de verdad, verificados por nuestro Colegio Médico, con seguro de mala praxis, protegiendo a nuestra cooperativa y dejando recursos para nuestras salas rurales”, afirmó.

Por ultimo mirando a los Concejales, les dijo “la salud es un derecho, y hoy con su voto, ustedes tienen la obligación de protegerla”.,