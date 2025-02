Relleno sanitario: Hacen publica una promesa que aun no se ha cumplido por parte de un Concejal

En julio del año 2023 el ex intendente municipal Mariano Barroso presentaba ante medios periodísticos las obras que se comenzaban a realizar en el Relleno Sanitario en el denominado Monte de Gobierno, lindante a las vías ferroviarias, en dirección oeste a la ciudad cabecera.

Asumida la gestión municipal por parte de María José Gentile, en febrero del 2024 recibió a funcionarios provinciales para avanzar en comenzar con la transferencia de residuos al lugar. Además en marzo del año pasado gestiono ante el gobierno nacional por adquirir la geomembrana que se requiere, y es lo único que limita para comenzar con la transferencia de residuos al lugar.

Sin embargo en la gestión del ex intendente Barroso el dinero para la adquisición de la geomembrana había llegado, pero este no la adquirió, argumentando que por la limitación a las importaciones no podía contarse con la misma, no se sabe en que se uso el dinero.

Desde El Regional Digital se dialogó con el Secretario de Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de 9 de Julio para conocer sobre cómo se está y cuando esto podría comenzarse a realizar la transferencia de residuos.

Cabe destacar que en este verano volvió a reavivarse los incendios en el actual basural a cielo abierto a tan solo 7/8 cuadras del Hospital Julio de Vedia.

“Es una problemática que tenemos año tras año, que nos preocupa muchísimo, los incendios en el basural, con todo lo que esto ocasiona, estando tan cerca de la ciudad, cuando el viento está en contra, yo lo he vivido de cerca, ya que me crie enfrente. La intención desde un primer momento de esta gestión, es el traslado a lo que es el Monte de Gobierno.

Están todos los trabajos preliminares hechos, falta solamente la colocación de una geomembrana, que la verdad que tiene un costo importante, estamos hablando de 36 millones de pesos la membrana, y otros 36 millones de pesos la colocación. No obstante, eso, la decisión de María José fue encararlo, pero bueno, el año pasado sucedieron un par de factores que hizo que hoy no la tengamos”, reconoció Banchero.

Sin embargo Banchero hizo público un compromiso del Concejal Luis Moos de Libertad Avanza, quien nos dijo que está la posibilidad de que desde Nación, a través del área de Relaciones con los municipios, Gonzalo Cabezas, nos podía conseguir 100 millones de pesos para el municipio, lo único que pedía cambio era que parte de esa plata se use para un desarrollo que hay para una institución en Morea, sobre chacinados, y que sabemos lo importante que sería esto para Morea, comento el funcionario municipal a este portal.

Banchero recordó que desde un primer momento obviamente le dijimos que sí, tuvimos reuniones con la sociedad Fomento Morea, ya que hay varios trámites que cumplimentar, los asesoramos, la verdad que, desde la Secretaría de Medio Ambiente, Angie Merlino, y toda la gente se trabajó con toda predisposición.

Por otro lado, con el tema de la geomembrana, Nación nos empezó a pedir un montón de cosas, realmente hicimos todos los deberes, como quien dice, y bueno, a partir de junio, julio del año pasado, no nos empezaron a atender el teléfono, no sabemos si tiene que ver o no en la relación de el PRO con la Libertad Avanza, lo cierto es que el representante de la Libertad de Avanza local eligió desprenderse o separarse o marcar muchas diferencias con el gobierno local, y bueno, yo no sé, seguramente ha habido algún llamado acá porque no nos atendieron más el teléfono, lamento el titular de la cartera de Urbanismo y Vivienda.

“Es una lástima porque si bien es un valor muy alto para 9 de julio adquirirla, hubiésemos hecho alguna otra cosa menos, pero la geo membrana la hubiésemos comprado”, aseguro.

Banchero planteo de que es hora de que pongamos a 9 de julio por encima de las mezquindades de cada partido político, y comento todos saben las muchas diferencias que tengo con mi ex bloque, con Unión por la Patria, y con su Presidenta, con la concejal Julia Crespo, pero no obstante eso, es una persona que siempre pone a 9 de julio por encima de las diferencias que tenemos nosotros con ella y ella con nosotros”, comparo.

Tambien sumo diciendo, el radicalismo también se opone en un montón de cosas, pero en las cosas que hay diferencias, pero que cuando ellos ven que es para ayudar a 9 de julio, acompañan y es una invitación que uno hace a la Libertad de Avanza en que pongan a 9 de julio por encima de estas situaciones”, subrayo el Arquitecto Banchero.