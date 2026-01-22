Relevamiento: Después de la inundación, los caminos rurales de 9 de Julio

Sociedad Rural de 9 de Julio informa que continuando con su trabajo iniciado hace más de dos años con su Semáforo de Caminos Rurales, relevamiento que se hace desde la sub comisión de caminos, dio a conocer el primer Semáforo 2026 sobre el estado de la red vial rural en el distrito correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025.

El distrito, hasta el mes de noviembre casi la totalidad de los caminos secundarios, terciarios y algunos primarios estaban anegados por inundación, y a partir de los últimos días de noviembre 2025, las altas temperaturas, merma de lluvias y con mayor luz solar, los mismos fueron drenando, y dejando al descubierto otro serio problema: el mal estado de instransitabilidad en los mismos.

Del relevamiento mensual sobre el estado de caminos, 28 en total informados, surge que el 75% está en estado intransitable, y solo un 25%, en mal estado. Como se puede observarse en las infografías, gran parte de estos caminos relevados, son trazas secundarias o terciarias, a lo que se suman caminos primarios/ruta provincial, en el mismo estado.

El propósito del Semáforo de Caminos Rurales de 9 de Julio tiene por objetivo visualizar a toda la comunidad y autoridades políticas, lo que impacta un camino intransitable, ya que esto reduce en la producción, y por ende lo económico, y en el tramado social de toda la ruralidad del distrito.

Esta información de relevar la red vial rural de 9 de Julio se puede lograr por el compromiso de los mismos productores o trabajadores rurales que se suman como referentes de sus caminos en responder tan solo tres preguntas, por lo que se invita a quienes quieran sumarse, en comunicarse con Sociedad Rural de 9 de Julio, vía telefónica o en las redes sociales de La Rural, tanto IG como FB, para ser parte.