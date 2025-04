Récord histórico en la producción y consumo de carne porcina

El Gobierno Nacional informó que la producción de carne porcina registró un incremento del 3,7% durante el primer bimestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un nuevo récord histórico para el sector. Este crecimiento se dio en un contexto de mayor dinamismo en la cadena productiva y un aumento sostenido en la demanda interna.

De acuerdo con los datos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, entre enero y febrero se produjo 117.892 toneladas res con hueso de carne porcina, cifra que refleja la consolidación del sector porcino como una de las principales fuentes de proteína animal en el país.

Este aumento en la producción estuvo acompañado por una suba del 5,5% en la faena de animales, lo que permitió no solo abastece animales, lo que permitió no solo abastecer el mercado local, sino también sostener el ritmo de crecimiento del consumo interno. En ese sentido, el consumo per cápita de carne porcina alcanzó en febrero los 17,48 kilogramos por habitante por año, marcando el valor más alto registrado para ese mes y consolidando la preferencia de los argentinos por esta carne, que continúa ganando terreno frente a otras opciones como la vacuna o la aviar.

Desde el sector productivo destacan que este desempeño positivo responde, en parte, a mejoras en la eficiencia productiva, la incorporación de tecnología y una mayor integración entre los distintos eslabones de la cadena. Asimismo, resaltan el rol del consumo interno como motor del crecimiento, en un contexto en el que se busca continuar fortaleciendo las exportaciones.

El repunte en la producción y el consumo de carne porcina representa una señal talentosa para el sector agroindustrial y se consolida a la actividad como un componente clave en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico nacional.