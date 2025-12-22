Reclamo sindical a provincia: Kicillof paso las negociaciones para enero y atribuyo el problema financiero a las políticas de Milei

Según trazaron las autoridades en la mesa, la Provincia se encuentra atravesando “un contexto de crisis económica profunda y transversal”, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio, que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales.A ello se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda de unos $12,9 billones. “Hemos tenido momentos complicados financieramente, pero al fin y al cabo pudimos conseguir en tiempo y forma el dinero” para el pago del aguinaldo, resaltó el ministro Carlos Bianco en conferencia de prensa.
En la reunión con Kicillof, estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP, y AJB.