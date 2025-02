Rechazan cambios en el IPCVA y destacan su rol clave

Los integrantes de la Mesa de la Carnes que representan a la cadena bovina y que suscriben la presente RATIFICAN Y SOSTIENEN la labor que realiza IPCVA creado por Ley 25507.

El Instituto se solventa en su totalidad por aportes que realiza el sector privado, PRODUCTORES y FRIGORÍFICOS, la conducción es realizada por representantes del sector privado, el Consejo de Representantes es integrado por personas designadas por CRA, SRA, FAA, Coninagro, ABC, UNICA, CADIF, CICCRA, FIFRA y la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca; el Presidente es designado por las entidades representativas de los productores y el Vicepresidente por las entidades representativas de la industria.

El sector privado impulsó la sanción de la Ley de constitución del IPCVA para tener un ente capaz de realizar los estudios técnicos que hacen a la actividad como también para la promoción de la carne argentina en el mercado doméstico e internacional. Cabe destacar que los principales países productores de carne a nivel mundial también cuentan con entes similares sostenidos por el sector privado como son los casos de Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, por citar solo algunos, explica la comunicación de la Mesa de las Carnes.

Cual fue el ruido

Esta semana se desarrollo una nueva Reunión de la Mesa de las Carnes, que integra toda la cadena cárnica, una cámara frigorífica participe del encuentro cárnico, cuestiono tener en funcionamiento el IPCVA

Según publico Diario La Nación, el motivo principal del encuentro presencial y virtual era analizar la problemática de un stock ganadero planchado, donde hace cuatro décadas había 50 millones de cabezas y en la actualidad continua el mismo número cuando se duplicó la población en el país. Debatían que esa situación compleja no era bueno ni para los productores, la industria, los consumidores ni el Gobierno.

Fue ahí que Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne (Camya), pidió la palabra y planteó: “No es una cosa mía, tengo la autorización de Camya para hacerlo. Todos los que conformamos esta cadena somos unos impresentables. Estamos hablando de que no hay vacas, de que se faenan vacas preñadas, de se que matan terneros, del kilaje de faena, del chip pero nadie dice que tenemos un Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que le está cobrando a los productores, frigoríficos y matarifes un montón de plata para promover la carne en el exterior y no tenemos ganado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo un producto que no tenemos y el problema está en la producción”.

Comunicado de la Mesa de las Carnes: las acciones del IPCVA ratifican su existencia

Continuando con el comunicado emitido este jueves 13 por parte de la Mesa delas Carnes, el conclave que esta integrado por mas de 20 entidades de la cadena (Ver al final del articulo periodístico), sostuvo que para despejar cualquier intencionalidad, no es facultad del Poder Ejecutivo disponer sobre el futuro del Ente, por ley es privativo solo del sector privado.

La transparencia en su administración está asegurada por el control de la Sindicatura y Auditoria Externa, ambos designados por la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

Luego de 20 años, las acciones realizadas por IPCVA justifican y ratifican su razón de existencia.

Desde esta Mesa solo mencionamos hechos relevantes ejecutados o liderados por IPCVA en 20 años que no hubieran sido posibles sin un Ente que nos agrupe:

Estadísticas

-Desde 2006, el IPCVA procesa y publica las estadísticas más completas del sector, con informes mensuales de faena y producción, exportaciones y precios del mercado interno, relevando con rigor científico estadístico en AMBA, Córdoba y Rosario. Desde 2024 se hace un seguimiento de precios en todo el país con más de 350 puntos testigos, relevados dos veces por mes con rigor estadístico.

-Se realizan estudios de mercado cualitativos y cuantitativos para monitorear el mercado interno.

-El IPCVA es el referente de la cadena de ganados y carnes de la Argentina y fuente de consulta tanto del sector público como privado.

Transferencia de conocimientos

-Desde 2009 se realizaron más de 140 jornadas a campo, seminarios regionales y encuentros para jóvenes con el objetivo de mejorar la productividad. Estas actividades impactaron directamente en más de 80.000 productores de todas las zonas geográficas del país.

-Desde 2011 se lleva adelante el programa “Carnicerías Saludables” (UNLP, CONICET), un programa que apunta a mejorar la calidad e inocuidad de los productos cárnicos en puntos de venta.

-A través de distintas Compulsas Técnicas se financiaron más de 140 proyectos de investigación que llevaron a cabo universidades, institutos de investigación, grupos de estudio y entidades.

Algunos obtuvieron importantes premios.

-En 2021 se presentó dentro y fuera del país el trabajo de investigación “Carne Argentina, Carne Sustentable” con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET.

-El IPCVA interactúa permanentemente con prestigiosas entidades y universidades de todo el país, tanto públicas como privadas (INTA, INTI, CONICET, SENASA, AACREA, UBA, UNLP, etc.).

-En 2010 el IPCVA organizó en Buenos Aires el Congreso Mundial de la Carne de la OPIC-IMS.

-Desde 2012, el IPCVA desarrolla cursos virtuales gratuitos con el ISEA (SRA). Hasta el momento se llevaron a cabo más de 100, impactando a más de 10.000 productores y estudiantes. El instituto también auspicia ciclos similares de otras entidades del sector y cámaras de la industria frigorífica.

-En 2022 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de “Denominación de productos cárnicos”.

– En 2023 se constituyó un grupo de trabajo de expertos para establecer la situación de riesgo de Argentina ante el Reglamento 1119 de UE que hoy nos permite justificar que el 95% de la producción ganadera de Argentina es apta conforme dicha norma.

Mercado interno

-En 2008, 2009, 2010 y 2011 se llevaron a cabo campañas masivas sobre el trabajo de la cadena de ganados y carnes.

-En 2009 se realizó una campaña de prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

-A lo largo de los años, se realizaron campañas de concientización para productores, como “Cuidado con el uso de medicamentos”.

-2020-2022: El IPCVA financió la compra de vacunas anti aftosa para reforzar las zonas de frontera con Brasil, Paraguay y Bolivia.

-Se hace listening y análisis de redes sociales sobre tendencias alimenticias, y temas de interés sectorial.

-Desde 2019 se realizan campañas digitales y con influencers destinadas a los millennials, centennials y madres jóvenes, un target estratégico para la cadena de ganados y carnes. Con el mismo objetivo, se participa en eventos masivos.

– En 2023 se lanzó una nueva línea de acción para asociar la carne vacuna y el deporte, con participación en eventos de running como “El Cruce”, las Carreras Mayas o los triatlones de Ironman.

-En 2023 y 2024 se realizó el Concurso “Fans de la Carne Vacuna” para escuelas de todo el país, difundiendo así la importancia de la producción ganadera, la industria cárnica, las propiedades nutricionales, las características de sostenibilidad de la producción ganadera y en definitiva acercando el campo a la ciudad.

-Desde 2019 se trabaja en una línea de comunicación específica sobre “Carne y Salud”, junto a los reconocidos médicos.

-Durante la pandemia de Covid, se realizaron acciones tendientes a mostrar las medidas de seguridad adoptadas por la cadena.

-En 2024, la comunidad digital del IPCVA se consolidó como la más importante del sector, con un alcance de 6 millones de cuentas mensuales.

Mercados internacionales

República Popular China

-2005: El IPCVA comenzó a trabajar para lograr la apertura del mercado chino y empezó a promocionar la carne argentina. Se realizó la primera exportación hacia ese mercado.

-2011: Acompañó al Estado en la apertura del mercado de China.

-2011 a 2024: Participación en grandes ferias de como la CIIE o Sial Shanghái.

-2018: El IPCVA realizó un estudio de mercado en China y comenzó a realizar campañas de promoción, propiciando que se convierta en el principal destino para la carne vacuna argentina.

– 2018/2024 Campaña de comunicación, en especial en redes sociales Chinas.

– 2025 Es parte en el proceso de Salvaguardia iniciado por dicho país en defensa de las exportaciones realizadas.

Unión Europea

-2006-2012: Campañas de promoción en la Unión Europea.

-2006-2024: Participación en las principales ferias de alimentación, como Anuga (Alemania), Sial París (Francia), Alimentaria (Barcelona), o IFE de Londres (Inglaterra).

-2014: Acompañó al Estado logrando el acceso a la Cuota 481 para carne suplementada a grano.

-2014: Acompañó al Estado para lograr la ampliación de la Cuota Hilton en 2.500 toneladas.

-2006-2024: Realizó acciones de promoción en Embajadas Argentinas en la U.E.

-2023 y 2024: Nueva campaña de promoción digital en la U.E.

Estados Unidos

-Desde 2006 el IPCVA realizó tareas de lobby en Estados Unidos, en forma privada y junto al Estado Nacional.

-2019: Reapertura de mercado de EE.UU. El IPCVA financió el estudio que llevó adelante la demanda ante la OMC.

-2019-2022: Participación en Ferias como NRA de Chicago y Sial America de Las Vegas. Promoción especifica en varias ciudades como Los Angeles, Chicago, New York y Miami.

-2020-2024: Campañas de comunicación en EE.UU.

Federación Rusa

-2006 a 2022: Participación en grandes ferias de alimentación de Moscú, como Prodexpo o Worldfood.

-2013: Acceso a cuota de la Federación Rusa para cortes de alto valor con aranceles diferenciados.

Japón

-Después de realizar gestiones desde 2015, en 2017 el IPCVA Acompañó al Estado en la apertura del mercado de Japón para la Patagonia. Se sigue trabajando en la apertura para el resto del país.

-2019-2023: Participación en la Feria Foodex de Japón.

Otros mercados

-2005 y 2006: Se realizaron estudios de mercado y campañas de promoción en Chile.

-2018: Se iniciaron las negociaciones para la apertura de Corea del Sur junto al Estado.

-2019: El IPCVA participó en misiones estratégicas para la apertura del mercado de México (lograda en 2022).

-2015: Misión comercial a Vietnam.

-2017: Misión comercial a Filipinas.

Nota: en la participación de ferias internacionales las empresas participantes soportan el 50% del costo de realización.

Composición de la Mesa de las Carnes

ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUS, ASOCIACION ARGENTINA CRIADORES DE HEREFORD, ASOCIACION ARGENTINA DE BRANGUS, ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CONSORCIOS REGIONALES DE EXPERIMENTACION AGRICOLA AACREA), ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTE DE HACIENDA (AATH), ASOCIACION ARGENTINA PRODUCTORES DE PORCINOS (AAPP), ASOCACION DE FRIGORIFICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, ASOCIACION DE PRODUCTORES EXPORTADORES ARGENTINOS (APEA), CAMARA ARGENTINA DE CONSIGNATARIOS DE GANADO, CAMARA DE FRIGORIFICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIA DE CHACINADOS (CAICHA ),CAMARA ARGENTINA DE FEED LOT, CÁMARA ARGENTINA DE MATARIFES Y ABASTECEDORES (CAMYA), CAMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CICCRA), CÁMARA DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS CAMARA FRIGORIFICOS OVINOS DE LA PATAGONIA ,CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE PRODUCTOS DEL PAÍS (CCDH) CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS DE HACIENDA CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS (ABC), CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVICOLAS (CEPA), CAMARA DE SEMILLERISTAS DE LA BOLSA DE CEREALES, CONFEDERACION INTERCOOPERTIVA AGROPECUARIA (CONINAGRO), CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS (CRA), FUNDACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO ARGENTINA (FADA), FEDERACION AGRARIA ARGENTINA (FAA), FEDERACION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FETSICARA), FORO DE GENETICA BOVINA, INSTITUTO DE PROMOCION DE LA CARNE VACUNA ARGENTINA (IPCVA), SOCIEDAD RURAL ARGENTINA(SRA), UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), UNION DE LA INDUSTRIA CARNICA ARGENTINA (UNICA).