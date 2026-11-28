La actividad económica cayó por segundo trimestre consecutivo y acumuló un retroceso del 2,8% respecto del primer trimestre de 2026. Frente a este escenario, un informe del Banco Provincia advirtió que la contracción ya alcanza a la mayoría de los sectores productivos y que las perspectivas para los próximos meses no muestran un horizonte claro de recuperación.

De acuerdo con los datos del INDEC analizados por la entidad bonaerense, el nivel de actividad se contrajo un 1% en el segundo trimestre y otro 1,8% en el tercero. El resultado consolidó un escenario recesivo que, según el diagnóstico del Banco Provincia, tiene como principal explicación la insuficiencia de ingresos y el deterioro de la demanda interna.

Entre los factores que explican la caída, el informe destaca la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de puestos de trabajo. En lo que va del año, los salarios reales del sector privado registrado retrocedieron un 1,5%, mientras que los del sector público permanecieron prácticamente estancados, con una mejora de apenas el 0,1%.

A esto se suma la pérdida de empleo. Entre enero y agosto se destruyeron 75.000 puestos de trabajo privados registrados y otros 15.000 en el sector público. Si bien el monotributo incorporó 45.000 nuevos adherentes, también se registraron 15.000 bajas en el régimen de autónomos. En términos netos, el mercado laboral perdió 60.000 puestos.

El crédito también mostró señales de retracción. Según el relevamiento, los préstamos en pesos al sector privado cayeron un 3,5% entre diciembre y septiembre, con una contracción particularmente pronunciada en los créditos destinados a las familias, que retrocedieron un 10%.

Por su parte, el gasto primario del Estado nacional disminuyó un 4,7% entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, de acuerdo con la medición desestacionalizada de la entidad. Todos estos factores, sostiene el Banco Provincia, contribuyeron a debilitar la demanda y profundizar la caída de la actividad.

Una recesión que alcanza a casi todos los sectores

Uno de los datos más relevantes del informe aparece al observar el comportamiento de las distintas ramas de actividad. Durante los primeros nueve meses de 2026, 13 de los 16 sectores relevados registraron retrocesos.

Las excepciones fueron Minas y canteras, con un crecimiento del 9%; Electricidad, gas y agua, que avanzó un 1%; y Hoteles y restaurantes, con una mejora del 1,5%. Sin embargo, en conjunto, esas tres actividades representan apenas el 8% de la economía argentina.

En consecuencia, el 92% restante de la actividad económica registró caídas en el período analizado. Para el Banco Provincia, el escenario deja atrás la idea de una economía que crece a dos velocidades, con algunos sectores dinámicos compensando el retroceso de otros. La contracción, advierte, se volvió prácticamente generalizada.

Octubre no mostró un rebote contundente

Los primeros indicadores correspondientes a octubre tampoco permiten anticipar una recuperación significativa. Por el lado de la demanda, la recaudación de los impuestos vinculados al nivel de actividad, como el IVA y el impuesto a los Débitos y Créditos, se mantuvo estancada respecto de septiembre.

Otros relevamientos privados mostraron mejoras moderadas: las ventas minoristas medidas por CAME crecieron un 0,3%, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella avanzó un 0,8%.

En materia productiva, los indicadores también ofrecieron resultados dispares. La producción automotriz aumentó un 0,3%, la metalúrgica un 0,8% y la faena de ganado un 1,7%. En contrapartida, la producción de acero crudo cayó un 5,5%, el consumo interno de cemento retrocedió un 6,3% y el Índice Construya registró una baja del 3,6%.

La combinación de señales positivas y negativas impide hablar de un cambio de tendencia. En ese sentido, el Banco Provincia considera probable que el resultado de octubre haya mostrado una variación acotada, sin configurar un rebote significativo de la actividad.