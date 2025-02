Realidad: Cosechan colmenas de hasta 90 kilos de miel en el oeste bonaerense

Los apicultores de la región están por estos días recolectando por estos días sus columnas en distintos campos donde producto de las lluvias que se dieron hacia los meses de noviembre y parte de diciembre, las alfalfas, una mayor superficie de cultivo de girasol se vieron beneficiados, esto también lo aprovecho muy bien la abeja para su producción de miel.

En ese marco el productor nuevejuliense, Silvio Balbo y que desde hace un tiempo reside en la localidad de Beruti, partido de Trenque Lauquen, dio a conocer los resultados que esta obteniendo de la actual cosecha de sus colmenas que están hacia el sur este de ese distrito en límite con Daireaux, donde los cuadros de las colmenas están más abarrotados de miel, aseguro en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

Sin embargo Balbo aclaro que las realidades son muy distintas, porque haces 20 kilómetros y te encontráis por ahí con otra realidad, ha sido muy variable el aporte de la naturaleza este año acá en la región, en mi caso en particular, se va perfilando una cosecha increíble, me remontó un poco a la década del 80, a principios del 90, cuando la empecé a vivir, que eran rindes increíbles, hoy hay algunos lotes que ya han superado los 60 kilos, particularmente alguna colmena, en el caso particular del establecimiento de las Hortensias, que es un lugar que tengo colmenas, ya hay algunas que han llegado a los 90 kilos, que es una cosa realmente de contexto absoluto en los últimos años. Y esto no es un cuento es realidad, aseguro el experimentado apicultor.

Balbo subrayo que un apicultor invierte mucho dinero, se trabaja mucho técnicamente, pero tiene que ser la naturaleza quien haga su aporte mayor, porque si las variables de la naturaleza no se dan, como algún aporte de lluvia, como las temperaturas adecuadas, básicamente nos interesa siempre la mínima, la temperatura mínima cuando supera los 20 grados o está muy cerca de los 20 grados, bueno, hace que las flores se comporten de una manera muy particular, que fluye el néctar y bueno, y ahí la abeja, a veces decimos que no hay colmenas malas, que todas dan su buen rinde cuando la naturaleza hace su aporte, explico el experimentado Apicultor en dialogo radial.

El aporte de la agricultura

En otro tamo de la entrevista, Silvio Balbo opino que a las variables antes mencionadas, al menos en el establecimiento y la zona, comento que el agricultor hoy en día está usando mucha pastura entre ello el de cobertura, a mí me tocó en su hora, una vicia temprana que hizo un aporte muy interesante acá atrás de Juan José Paso, ahí tuve una experiencia realmente interesante y única en los últimos tiempos, porque ya en los meses de Octubre y Noviembre había un caudal interesante de néctar, así que por ese lado fue una experiencia interesantísima, eso le permitió a la colmena llegar con una población interesante, se quedó un poquito, donde se produjo un bache en los primeros días de Diciembre, pero llegó con muy buena población a las floraciones de girasol, que este año curiosamente fueron tardías. No conozco mucho de agricultura, no sé si los agricultores habrán retrasado la siembra un poco, pero lo que generalmente se daba siempre antes de Navidad, este año se dio después de Año Nuevo, así que se nos produjo un bache en la oferta floral ahí, que hizo que la colmena se aplacara un poco, esto funciona en base a estímulos, pero la colmena funciona en base a estímulos, cuando hay oferta floral se mantiene muy activa y eso es muy beneficioso, si se produce un bache en la oferta floral generalmente se decae un poco el espíritu de la colmena, incluso a veces la reina corta un poco la postura, por así decirlo, y hace que la colmena entre en una meseta que no nos conviene demasiado”, dijo.

La zona

Dentro de esta realidad apícola Silvio Balbo apunto que hay zonas donde los rindes se muestran bajos. Hacia Pellegrini, La Pampa, me contaban los apicultores de la región que habían estado muy escasas las lluvias y que la producción se iba a ver afectada significativamente, así que los vecinos de acá van a estar bastante mal, y de acá para arriba, por lo que yo voy sondeando, cuando hablemos de Pehuajo, Casares, hasta llegar Suipacha, ha sido un año muy interesante con mucha cantidad de miel, y según estimo se esta hablando de rindes en colmenas en el orden de los 25 a 30 kilos.

El mercado apicola

Tambien Balbo se refirió al presente del mercado apícola destacando que «estamos en un momento crítico. Si bien es cierto, recuerdo aquellas épocas donde la miel valía 30 centavos de dólar, hoy estamos hablando de 2 dólares oficiales, pero hace mucho tiempo que estamos en 2 dólares, y todos sabemos cómo se fue igualando el tipo de cambio y hemos tenido aumentos considerables en los insumos que manejamos, que son en dólares. Y entonces nos encontramos en una situación muy desventajosa.

Y si bien para quienes no vivimos exclusivamente de la miel, se puede decir que la seguimos remando y que sería una gran mentira si te diría que estamos trabajando a pérdida. Eso no es así. Nunca fue del todo así, excepto aquella época de los 30 centavos que te contaba, remarco.

Sin embargo esto impacta y advirtio que puede producir un bache importante en la aparición de nuevos apicultores. Está muy difícil hoy en día iniciar la apicultura. Uno arranca siempre, con 4 o 5 núcleos y parece que va a ser sencillo, pero significa una inversión no menos de 500 a 700 mil pesos, depende de lo que uno pretenda, describió.

Sala de extracción propia

Por ultimo, el apicultor de Beruti se refirió a la incorporación de una sala de extracción de miel, que cumple con las normas habilitantes y que construye en la localidad donde reside.

Era un proyecto que comprendía lo habitacional y lo laboral, así que hubo un proyecto de infraestructura bastante interesante, para mí, por lo menos para mi alcance económico, y había que redondear. Me había propuesto que para este año, fin de año, había prometido que tenía que terminar esto, y había que cerrarlo con una sala de extracción, y bueno, gracias a Dios, a una empresa que es de Saladillo, fabricante de implementos apícolas, me pude armar una sala que se puede decir que está a la altura de lo que yo pretendía como apicultor y por cuestiones sanitarias más que nada, informo.

La sala esta compuesta por desoperculadora, fundidora y separadora de miel, se incorporo un extractor de 80 cuadros de eje horizontal, y un decantador, y se está pensado todo lo que es cremadora, vamos a salir con un producto nuevo que es la miel crema,, anticipo.