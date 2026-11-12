«Quo Vadis ganadería»: Toda la cadena ganadera mira hoy jueves 12 hacia Rosario

Con el foco puesto en los desafíos de la genética, la nutrición y la gestión empresarial para el mercado internacional, hoy jueves 12 de noviembre se realiza en la Bolsa de Comercio de Rosario el 5º Congreso Federal Ganadero de Rosgan. El encuentro reunirá en la ciudad rosarina a destacados especialistas de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y China para debatir el rumbo y la transformación de la cadena de carnes ante las nuevas demandas globales. Bajo el lema «Quo vadis, ganadería», el evento institucional buscará trazar la agenda del sector para las próximas décadas.

Hacia dónde va la ganadería: genética, peso y mercados globales

La ganadería argentina enfrenta el desafío de mejorar su productividad, incrementar el peso de los animales y responder a las exigencias de los mercados internacionales sin resignar calidad. La genética, la nutrición, la incorporación de tecnología y la gestión de los establecimientos aparecen entre los factores que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años.

«El año pasado fue la revancha de la ganadería y estaba claro que venía un gran momento. El lema de este año es Quo vadis, ganadería. Ese es el eje central de lo que va a ser la presentación de este congreso y este debate», señaló Raúl Milano, presidente de Rosgan, al anticipar los principales temas del encuentro, en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer , del a ciudad bonaerense de 9 de Julio.

Segun Milano «tenemos un país que cuenta con un biotipo de animal con una genética extraordinaria, pero que evidentemente está hecho más para el ternero bolita que para los animales más pesados, que es hacia donde tenemos que ir marchando», subrayo.

En el dialogo radial Milano hizo referencia a las oportunidades que representa la apertura del mercado japonés y a la demanda de carnes con mayor marmoleo, una característica vinculada con la grasa intramuscular, la jugosidad y el sabor. Ahora el desafío también alcanza a la organización de los establecimientos de invernada y los planteos a campo.

Para el presidente del Rosgan, la actividad ganaderra necesita incorporar criterios de gestión empresarial, medición de resultados y herramientas que permitan evaluar la eficiencia productiva.

Por eso el congreso tiene dos partes la empresa y la ganaderia, donde vamos a analizar cómo el productor se convierte en empresario, cómo aplica mediciones y cómo comenzamos a transformar la ganadería», indicó.

El congreso también pondrá en perspectiva las experiencias de otros países. «Traemos especialistas que nos contarán cómo va Estados Unidos, junto a representantes de China y una gran cantidad de disertantes que van a fijar la agenda de la ganadería para los próximos 15 o 20 años», anticipó el titular de Rosgan.

Gestión, genética y geopolítica de la carne en el mundo

Dentro del programa de charlas que dara comienzo a las 8:30 con la inscripicion y las 9hs la apertura, en uno de los paneles se hablara de «Genética y nutrición: dos visiones enfocadas en el producto. ¿Qué animal debemos producir?». Participarán Rodolfo Cantet (INTA-Conicet-UBA), Patricio Cortabarría (Origen Uruguay), Julián Soriano (Provimi-Cargill) y Sebastián Victorica (UBIMeat).

El debate buscará identificar qué características deberá reunir la hacienda argentina para mejorar los índices productivos, incrementar el peso de las carcasas y acceder a mercados que reconocen mayores valores por productos diferenciados.

La dimensión comercial tendrá su espacio en el panel «La geopolítica detrás de la carne: ¿Qué está cambiando en el mundo y cómo impacta en los fundamentos del mercado?». Allí expondrán Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Nebraska; Weng Yu Qing, manager del Grupo de Desarrollo Agrícola Huapei de China; y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios de Argentina.

La experiencia estadounidense será uno de los casos internacionales que se analizarán durante el encuentro. Alfredo Di Costanzo, doctor en Nutrición Animal por la Universidad de Minnesota y profesor en extensión de sistemas de producción de carne vacuna en la Universidad de Nebraska, aportará su visión sobre la evolución de un modelo que logró posicionarse entre los referentes mundiales en producción de carne de calidad.

Uno de los principales diferenciales es su sistema de clasificación de carnes, cuyos primeros estándares comenzaron a desarrollarse hace más de un siglo. Esta herramienta permitió establecer categorías de calidad, diferenciar productos y responder a las preferencias de los consumidores.

«Eso nos permite presentarle a Japón una carne muy especializada como la Prime, respaldando la calidad, el marmoleo, el sabor y el aejamiento en anaquel. Eso es lo que atrae al consumidor extranjero», explicó.

Desde Uruguay se aportará otra experiencia de interés para la Argentina. Patricio Cortabarría, CEO de Origen Uruguay, ingeniero agrónomo, productor ganadero y expresidente de la Asociación Rural del Uruguay y de la Sociedad de Criadores de Hereford, analizará los cambios que atraviesa el sistema productivo de ese país.

La mayor integración entre agricultura y ganadería, la incorporación de granos en la alimentación y el crecimiento de los sistemas de engorde a corral o feedlot están modificando las características de los animales que llegan a faena.

«El stock vacuno en Uruguay experimenta un cambio relevante en los últimos dos o tres años. Los novillos adultos van desapareciendo y se faenan animales progresivamente más jóvenes, al tiempo que aumenta el peso de las carcasas y el número de vacas de cría», explicó Cortabarría.

El especialista detalló que el rodeo de vacas de cría uruguayo creció aproximadamente un 10%, al pasar de 4 millones a casi 4,5 millones de cabezas. Paralelamente, los avances en alimentación y genética permitieron acelerar los ciclos productivos y obtener animales de mayor peso a edades más tempranas.

En este proceso, la terminación a corral ganó protagonismo y actualmente representa cerca del 30% de la faena total de Uruguay, una participación que supera el 40% cuando se consideran exclusivamente los novillos.

Una agenda para los próximos 15 o 20 años

La quinta edición del Congreso Federal Ganadero buscará instalar una discusión que exceda la coyuntura y permita analizar las decisiones productivas y comerciales que condicionarán el desarrollo de la actividad durante las próximas décadas.

El biotipo animal, la eficiencia reproductiva, la nutrición, el peso de faena, la incorporación de tecnología y la diferenciación de los productos serán algunos de los aspectos centrales de una agenda que también contempla los cambios en la demanda internacional.

Para Rosgan, el objetivo será generar un espacio de intercambio entre los distintos eslabones de la cadena y aportar herramientas para definir el rumbo de la ganadería argentina en un escenario de nuevas oportunidades y mayores exigencias competitivas.