Profundo pesar por el fallecimiento de la profesora Ana María Manfredi de Scandizzo, titular de Diario El 9 de Julio

La comunidad de 9 de Julio despide con profundo pesar a la profesora Ana María Manfredi de Scandizzo, quien falleció este miércoles 11 de noviembre en la ciudad de Junín, donde se encontraba buscando el restablecimiento de su salud.

Ana María fue una figura estrechamente ligada a la vida educativa, cultural e institucional de nuestra ciudad, pero también a la historia del periodismo local, a través de su extensa trayectoria en el diario El 9 de Julio.

Junto a su hermana, Estela Rosa Manfredi Aíta, fue propietaria del histórico periódico durante 26 años. Desde ese lugar, asumió con gran dedicación la administración de la empresa periodística, acompañando los desafíos económicos y las profundas transformaciones tecnológicas que atravesó el medio. En esa tarea contó también con la colaboración de sus hijas, Carolina y Ana Inés

UNA VIDA DEDICADA A LA DOCENCIA

Su vocación docente comenzó desde muy joven. En noviembre de 1968 se graduó como Profesora de Matemática y Cosmografía en el Instituto Nacional Superior del Profesorado de Buenos Aires.

Inició su carrera en Carlos Casares y posteriormente desarrolló su labor en 9 de Julio, donde dictó clases en la Escuela Nacional de Comercio y Anexos —luego Escuela Normal Superior—, la Escuela de Enseñanza Profesional Nocturna, el Colegio Marianista San Agustín y la Escuela de Educación Técnica N° 2.

Muy querida y respetada por sus alumnos, se destacó tanto por su formación académica como por sus cualidades humanas. Siempre tuvo una especial sensibilidad hacia aquellos estudiantes que encontraban mayores dificultades para aprender, a quienes procuraba acompañar y motivar.

También brindó gratuitamente cursos de Matemática en la Sociedad de Fomento de Barrio Luján para jóvenes que se preparaban para ingresar a la universidad.

SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Su participación institucional fue otra de las facetas destacadas de su vida. Fue cofundadora y permanente colaboradora de la Biblioteca Popular y Asociación Cultural «Antonio Aita», nacida en la histórica casa familiar de Barrio Luján, donde también funcionaba la Sociedad de Fomento.

Asimismo, junto a su hermana Estela, impulsó en 2001 la realización de los primeros cursos de Historia de 9 de Julio, una iniciativa que contribuyó al nacimiento de la Junta de Estudios Históricos de nuestra ciudad.

Su compromiso con la preservación de la memoria local también se manifestó en el cuidado del archivo periodístico de El 9 de Julio, por el que trabajó para conservar uno de los acervos documentales más importantes de la comunidad.

Además, mantuvo un vínculo cercano con la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, institución a la que acompañó con afecto, especialmente por el amor que su esposo, el recordado Norberto Scandizzo, había tenido hacia el voluntariado bomberil.

UN LEGADO QUE PERMANECE

Ana María Manfredi de Scandizzo deja una huella en distintas generaciones de alumnos, en las instituciones que acompañó y en la historia del periodismo nuevejuliense.

Su vida estuvo marcada por la vocación de enseñar, el compromiso con la comunidad y la dedicación a sostener, junto a su hermana, un medio de comunicación centenario que forma parte de la identidad de nuestra ciudad.

Desde Diario Tiempo Digital expresamos nuestras más sinceras condolencias a su hermana Estela, a sus hijas Carolina y Ana Inés, demás familiares, amigos y a todo el equipo de El 9 de Julio.

Acompañamos especialmente a nuestros colegas en este momento de dolor y hacemos llegar nuestro abrazo fraterno, con respeto y reconocimiento hacia quien dejó una importante huella en la historia de 9 de Julio.