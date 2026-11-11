Una reconocida productora rural fue asesinada a manos de un adolescente de 17 años

María Elina Cook, una productora rural de 82 años conocida por sus allegados como Eileen, fue asesinada en un camino rural del partido bonaerense de Coronel Suárez. Por el crimen está detenido un joven de 17 años, oriundo de Paso de los Libres, Corrientes, que había llegado a la zona para buscar trabajo en el campo.

El adolescente quedó bajo prisión preventiva y está acusado de homicidio simple, un delito con una pena prevista de entre 8 y 25 años de prisión. La calificación podría modificarse si se incorporara el agravante de alevosía.

El ataque en un camino rural de Coronel Suárez

El hecho ocurrió el miércoles 4 de noviembre. Según la reconstrucción de la investigación, el joven había discutido con su patrón y, después del almuerzo, pidió que lo llevaran a Coronel Suárez. Como no podían trasladarlo, le dieron dinero para que tomara un remís.

Pasadas las tres de la tarde, salió a pie campo traviesa y llegó a la Estancia La Plegaria, propiedad de Cook. La mujer aceptó llevarlo en su camioneta Ford Ranger blanca hasta el cruce de los caminos La Primavera y La Jacinta, a unos 15 kilómetros de Huanguelén y 30 de Coronel Suárez.

De acuerdo con lo que el adolescente habría contado a su hermano, Cook se negó a prestarle el celular para que hiciera una llamada. Entonces la habría bajado por la fuerza del vehículo, atropellado y golpeado en la cabeza con una varilla de hierro de 10 milímetros utilizada en alambrados eléctricos. Luego escapó en la camioneta rumbo a Coronel Suárez.

La detención del acusado y la investigación

La camioneta chocó en la esquina de la avenida Conturbi y la calle Bartolomé Mitre, en la zona urbana de Coronel Suárez. Allí la Policía retuvo al conductor. Cerca de las cinco de la tarde, un puestero había encontrado a Cook tendida sobre el camino y alertado al Subcomando de Patrulla Rural de Huanguelén.

En un primer momento, los investigadores creyeron que la mujer había sido atropellada. En el lugar estaban su celular, sus anteojos y su reloj pulsera. Más tarde, un testigo de 33 años se presentó en la comisaría y declaró que, a las 17.15, había visto una camioneta Ranger que circulaba en zigzag por el camino rural. A las 19.45, identificó el mismo vehículo involucrado en un choque en Coronel Suárez y a su conductor retenido por la Policía.

La ayudante fiscal de Coronel Suárez, Nisela Wagner Cabrera, había iniciado el expediente como averiguación causal de muerte. Luego, la Fiscalía de Menores número 3 lo recaratuló como homicidio simple. La prisión preventiva del adolescente fue dictada el martes.

Quién era María Elina Cook y la historia de la familia

Cook pertenecía a una familia tradicional de Coronel Suárez vinculada a la actividad agropecuaria. Había enviudado, formado una nueva pareja y vuelto a quedar sola. Era madre de cuatro hijos: Mauro, Milagros, Agustín y Débora Mascotena. Un vecino la recordó como una mujer querida, activa en el campo y acostumbrada a ocuparse de sus asuntos.

La familia Cook tuvo un papel pionero en la cría de ganado Limangus, una raza producto del cruce de cinco octavos Angus y tres octavos Limousin. Antes se dedicaba a la raza Aberdeen Angus. En 1975, tras conocer el Limousin en Francia, decidió inseminar 60 vacas Angus coloradas con un toro de esa raza que había visto en el INTA de Balcarce. La cabaña tuvo como base la estancia Los Choles, conducida por Horacio, hermano de Eileen.

Fuente: Impacto Castex