Policia Comunal 9 de Julio solicita de la comunidad dar con el paradero de una mujer

La Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Soledad Lombardi, de 66 años, quien se retiró de su domicilio, ubicado en calle Bolívar al 400 de esta ciudad, el día 10 del cte. En horas d ela noche, sin haber regresado hasta el momento.

Al momento de ausentarse vestía pantalón largo color rosa, remera floreada, zapatillas azules y llevaba una cartera con flores. Es de contextura física delgada, tez blanca, cabello corto rojizo, ojos marrones y mide aproximadamente 1,65 metros.

Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente, con intervención de la U.F.I. N.º 3 del Departamento Judicial Mercedes.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero deberán comunicarse al 911 o al teléfono 2317-422010.