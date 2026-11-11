11/11/2026   Educación

Municipalidad: Finalizo la diplomatura en Administración y Gestión Industrial

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En el marco de las propuestas de formación universitaria impulsadas por la Municipalidad de Nueve de Julio, se llevó adelante la última clase de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, instancia en la que 27 alumnos realizaron la presentación de sus trabajos finales, culminando así el recorrido académico.
La propuesta se desarrolló a través del Programa Puentes, mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Gobierno bonaerense, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Municipalidad de Nueve de Julio.

La diplomatura tuvo como objetivo brindar herramientas y conocimientos para fortalecer las capacidades de gestión en el ámbito industrial y productivo, con una formación orientada tanto a profesionales y emprendedores como a empresarios, integrantes de PyMEs, directivos y mandos medios.
A lo largo de la cursada, que combinó instancias presenciales y virtuales, los participantes abordaron contenidos vinculados con la administración industrial, los procesos productivos, la organización de la producción, la gestión de calidad, los costos industriales y la formulación y evaluación de proyectos productivos. También se incorporaron herramientas de mejora continua y aplicaciones de inteligencia artificial al sector industrial.

La presentación de los 27 trabajos finales marcó el cierre de esta instancia de capacitación y permitió a los participantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el trayecto formativo, a partir de propuestas y proyectos vinculados con la gestión y el desarrollo productivo.

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