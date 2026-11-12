Perspectiva agro climática para los próximos siete días: Se preve un frente de lluvias y cambios de temperaturas

Al inicio de la perspectiva se completará el paso de un frente, que hizo su entrada en los días previos, produciendo algunas lluvias y dando paso a la entrada frío, extendiendo su acción sobre la mayor parte del área agrícola, con temperaturas mínimas por debajo de lo normal, con riesgo de heladas en las zonas serranas y cordilleranas del oeste y en las serranías bonaerenses, pero sin alcanzar a su extremo norte.

Los vientos del trópico retornarán con vigor produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, salvo una amplia franja cercana a la Costa Atlántica que observará registros moderados debido a la entrada de vientos marinos.

El centro del NOA, el centro de Cuyo, el sur de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 10 y 15°C, con un amplio foco con registros menores, con leve riesgo de heladas sobre el Sudeste Bonaerense.

El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el sudeste de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas inferiores a 10°C, con heladas localizadas y generales hacia las zonas serranas y cordilleranas.

Paralelamente, se producirá la entrada de un frente de tormenta, produciendo precipitaciones de muy variada intensidad, con registros abundantes y tormentas sobre el gran parte del Paraguay y gran parte del NOA, valores moderados a abundantes sobre Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el Uruguay, pero dejando al sudeste del Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco, el nordeste de la Región Pampeana y la mayor parte de la Mesopotamia con aportes escasos a nulos.