Inteligencia Artificial: Implementan tecnología de precisión para anticipar eventos climáticos

La inteligencia artificial y la tecnología de precisión comienzan a ganar terreno en la producción hortícola a pequeña escala. En San Luis, un equipo integrado por investigadores de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), técnicos del INTA y productores de la Asociación Civil Daniel Donovan desarrolló un sistema de monitoreo y anticipación climática para cultivos bajo cubierta, capaz de alertar sobre heladas y ráfagas de viento con hasta seis horas de anticipación. La iniciativa busca mejorar la capacidad de respuesta de los productores frente a condiciones meteorológicas adversas, especialmente en regiones semiáridas, donde los eventos climáticos pueden comprometer la producción y generar pérdidas económicas. El proyecto fue financiado por la Unión Europea, a través del programa CIN-UNIUEAR, y combina sensores instalados en invernaderos, modelos de inteligencia artificial y datos de estaciones meteorológicas. La información se integra en un panel de control al que los agricultores pueden acceder desde sus teléfonos celulares, donde reciben alertas tempranas y recomendaciones técnicas.

Inteligencia artificial para anticipar eventos climáticos

El desarrollo tecnológico utiliza modelos estadísticos de aprendizaje automático (machine learning), construidos por estudiantes de Ingeniería en Computación de la UNSL. Estos sistemas procesan información histórica y datos meteorológicos en tiempo real provenientes de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de la provincia. A esa información se suman los registros de sensores instalados dentro de los invernaderos por los equipos técnicos del INTA y la universidad. Los dispositivos permiten monitorear variables ambientales relevantes para el desarrollo de los cultivos y generar información que también contribuye a optimizar el riego y reducir el estrés vegetal. De esta manera, la herramienta integra las condiciones meteorológicas externas con las mediciones del ambiente interno de los invernaderos, para ofrecer información más precisa sobre los riesgos que pueden afectar a la producción. El sistema permite anticipar heladas y ráfagas de viento hasta seis horas antes de que ocurran, brindando un margen de tiempo para que los productores puedan tomar medidas preventivas y organizar sus tareas.

Una herramienta de agricultura de precisión para pequeños productores

Uno de los principales objetivos del proyecto fue adaptar tecnologías digitales a las necesidades de los establecimientos hortícolas de menor escala, un segmento que habitualmente enfrenta mayores dificultades para acceder a herramientas de agricultura de precisión. Matías Centeno, jefe de la Agencia de Extensión Rural San Luis del INTA y especialista en transformación digital y desarrollo territorial, destacó la articulación entre las instituciones participantes. «La fortaleza del proyecto radica en la integración de capacidades», afirmó. En ese sentido, explicó que el INTA aporta la mirada productiva, la extensión y las recomendaciones técnicas; la universidad contribuye con el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, mientras que la asociación civil ofrece el territorio para validar las soluciones. El investigador también remarcó que la participación de los productores desde las primeras etapas permitió adaptar el sistema a las necesidades concretas de quienes trabajan diariamente en la producción de hortalizas bajo cubierta. Por su parte, Verónica Gil Costa, directora del proyecto e investigadora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la UNSL, señaló que el desafío fue desarrollar una herramienta tecnológicamente robusta, pero accesible para los agricultores familiares. «Desde el comienzo nos propusimos construir una herramienta que fuera robusta desde el punto de vista tecnológico, pero al mismo tiempo accesible para los productores familiares. La mayor parte de las soluciones de agricultura de precisión están pensadas para escalas productivas muy diferentes; nuestro desafío fue acercarlas a un invernadero real», explicó.

Alertas desde el celular y decisiones basadas en datos

Desde el sector productivo, la iniciativa también representa un cambio en la forma de tomar decisiones cotidianas. Rosa Amieva, productora y presidenta de la Asociación Civil Daniel Donovan, que reúne a unos 40 productores hortícolas y ganaderos, destacó la utilidad de contar con información anticipada sobre las condiciones climáticas. «Muchas veces tomamos decisiones en función de la experiencia y de la observación diaria. Contar con datos en tiempo real y con alertas anticipadas nos brinda una herramienta muy valiosa para cuidar los cultivos y organizar mejor nuestro trabajo», sostuvo. El acceso a información meteorológica y ambiental en tiempo real permite reducir la incertidumbre y mejorar la planificación de las tareas, especialmente frente a eventos como heladas o vientos intensos, que pueden afectar las estructuras de los invernaderos y comprometer el desarrollo de los cultivos.

«Muchas veces tomamos decisiones en función de la experiencia y de la observación diaria. Contar con datos en tiempo real y con alertas anticipadas nos brinda una herramienta muy valiosa para cuidar los cultivos y organizar mejor nuestro trabajo»

Proyectan ampliar el sistema a otras regiones

El proyecto tiene previsto finalizar durante el tercer trimestre de 2026. Sin embargo, las instituciones participantes ya trabajan en la posibilidad de extender el modelo a otros territorios y ampliar su alcance entre productores de pequeña escala. La experiencia busca demostrar que la agricultura de precisión y la inteligencia artificial también pueden adaptarse a sistemas productivos familiares, mediante soluciones tecnológicas desarrolladas en función de las condiciones y necesidades de cada región. «Ampliar el acceso de los agricultores a pequeña escala a tecnologías digitales innovadoras es clave para mejorar la productividad, los medios de vida y promover prácticas más sostenibles frente a un clima cada vez más adverso», concluyó Centeno. La iniciativa abre una nueva posibilidad para la horticultura regional: incorporar herramientas de monitoreo y pronóstico que permitan anticiparse a los riesgos climáticos, proteger los cultivos y mejorar la eficiencia de los sistemas bajo cubierta.