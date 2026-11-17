Después de una jornada que alcanzó su temperatura máxima a las 16:00 con 28,4 grados, un violento temporal de lluvia se abatió durante la tarde y noche de este lunes sobre la ciudad, descargando un acumulado de 92 milímetros en un lapso de apenas dos horas y provocando serios inconvenientes en distintos puntos del casco urbano.

Las imágenes y videos enviados por vecinos y seguidores a Junín24 reflejan la crudeza del fenómeno: calles completamente anegadas de cordón a cordón, esquinas semaforizadas convertidas en verdaderos ríos donde los vehículos debían avanzar con el agua a la altura de las puertas, motociclistas transitando con dificultad y arterias de tierra colmadas por el desborde de zanjas y canales.

De acuerdo con el reporte oficial emitido hasta las 23:30 horas, el temporal obligó a la evacuación de tres familias, principalmente por el ingreso de agua en viviendas con problemas de infraestructura, sumado a la acumulación pluvial en sectores donde el sistema de desagües no dio abasto ante semejante caudal en tan corto tiempo.

Comité de Emergencia en marcha

Frente a la emergencia, a las 20:30 horas el intendente Juan Fiorini activó el Comité de Emergencia y recorrió personalmente distintos barrios de la ciudad para supervisar las tareas de asistencia y escurrimiento junto a los equipos municipales.

El operativo en la calle incluyó:

Asistencia a vecinos: Personal de Desarrollo Humano y Secretaría General atendió a las familias damnificadas y coordinó las evacuaciones.

Desagote y limpieza: Equipos de Obras Sanitarias, Espacios Públicos y Obras Públicas colocaron bombas extractoras en puntos críticos y repasaron bocas de tormenta obstruidas por residuos arrastrados por la correntada.

Seguridad y servicios: Defensa Civil y el área de Seguridad articularon intervenciones junto a Bomberos, Policía, agentes de tránsito y cuadrillas de EDEN.

En ese marco, el jefe comunal destacó públicamente la labor desplegada en medio de la tormenta: «Gracias a los trabajadores de las distintas áreas municipales, Defensa Civil, Bomberos, Policía y EDEN, que están trabajando en los distintos barrios, atendiendo las urgencias y dando respuesta a los vecinos afectados por el temporal», señaló Fiorini, remarcando que todos los equipos continúan en la calle atendiendo las urgencias.

Fuente: Junin 24