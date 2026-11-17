Las estadísticas de los siniestros viales en Argentina vuelven a mostrar una realidad devastadora: durante 2025 murieron 4.060 personas en calles, avenidas y rutas del país. El número equivale a más de 11 vidas perdidas por día y expone el impacto de una problemática en la que muchas tragedias están relacionadas con conductas que podrían evitarse.

Los datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicados también permiten identificar quiénes son los más afectados. El 46% de las víctimas fatales cuyo tipo de usuario fue identificado viajaba en motocicleta. Además, el 43% de los fallecidos con edad registrada tenía entre 15 y 34 años.

La moto aparece así como uno de los vehículos más peligrosos en materia de siniestralidad fatal. La falta de protección estructural, la exposición directa ante un impacto y el uso incorrecto del casco agravan las consecuencias de cualquier choque. En muchos casos, una caída que podría terminar con lesiones se transforma en una tragedia.

Pero los riesgos no se limitan a quienes circulan en dos ruedas. El consumo de alcohol, las distracciones con el celular, las velocidades excesivas y la falta de cinturones de seguridad o sillitas infantiles son algunas de las conductas que siguen detrás de accidentes con consecuencias irreversibles.

Alcohol, celulares y velocidad: los riesgos que se repiten

Conducir después de consumir alcohol es una de las prácticas que más compromete la seguridad vial. La sustancia altera los reflejos, reduce la capacidad de reacción y dificulta calcular distancias y velocidades. El problema también alcanza a quienes manejan bajo los efectos de determinadas drogas o medicamentos que afectan la atención.