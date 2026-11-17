Una denuncia por un ofrecimiento de homicidio por encargo puso bajo investigación a Roberto Chorne, de 60 años, en Berazategui. Un comerciante de 44 años aseguró que el hombre le propuso asesinar al intendente Carlos “Turco” Balor a cambio de 50 mil dólares y un lugar en el gabinete municipal. La presentación llegó a la Policía el 3 de noviembre, aunque el encuentro que describió habría ocurrido a mediados de septiembre.

De acuerdo con el relato del denunciante, Chorne llegó a su vivienda en un Mercedes Benz beige y, una vez dentro, le mostró dinero en efectivo y un arma. El comerciante sostuvo que primero le preguntó si aceptaría realizar un trabajo para matar a una persona en San Miguel o Palomar. Ante su negativa, habría mencionado directamente al jefe comunal de Berazategui.

La propuesta, según la denuncia, no terminó allí: el hombre habría insistido con la posibilidad de sacar a Balor del medio y le ofreció, además del pago, un cargo dentro del gobierno local. El comerciante rechazó el encargo y el visitante se retiró.

La denuncia llegó a la Justicia y hubo un operativo en pleno centro

El comerciante explicó que conoce a Chorne desde hace más de dos décadas y que el hombre solía frecuentar su parrilla. También mencionó que había realizado pintadas en distintos puntos del distrito en las que se presentaba como intendente. En su declaración, vinculó la elección de su persona para el supuesto encargo con el hecho de haber estado detenido años atrás.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 2 Descentralizada de Berazategui, bajo la carátula de averiguación de ilícito. Con una orden del Juzgado de Garantías N.º 4, el viernes 13 de noviembre la Policía realizó un allanamiento en un departamento de la calle 147.

En el inmueble fueron identificados la esposa de Chorne, de 59 años, y su hijo, de 21. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola Bersa Thunder con cargador y 15 proyectiles calibre 9 milímetros. También incautaron un cargador con 11 municiones calibre .40, una caja con 50 cartuchos calibre .22 y un estuche para transportar una pistola Bersa TPR 40.

Por ahora no se informaron detenciones. La fiscalía deberá analizar el armamento y las municiones secuestradas, además de avanzar con las medidas de prueba para determinar las circunstancias del ofrecimiento denunciado.

Fuente e imagen: Infocielo