Queres conocer que es Rotary 9 de Julio: Hoy martes 18 podes acercarte

El Rotary Club 9 de Julio es una de las tantas instituciones de bien publico en el distrito, y con claros objetivos de servir a la comunidad en el bienestar de la misma. Se trata de una entidad internacional con mas de un siglo de vida institucional y se originó en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 23 de febrero de 1905. Fue fundado por el abogado Paul P. Harris junto a tres amigos (un comerciante en carbón, un ingeniero en minería y un sastre) con el fin de crear un grupo de amistad y apoyo mutuo entre profesionales.

En nuestra ciudad, la entidad rotaria data desde marzo de 1938 , cuando un grupo de vecinos de la ciudad se presentó en sociedad para poner en marcha la institución. Su primer presidente fue Ramón N. Poratti.

Hoy a casi 90 años de estar trabajando en el distrito y con sus puertas abiertas, sus actuales autoridades están invitando para este martes 18 a las 20hs a una reunión informativa abierta, para conocer más sobre la institución, sus proyectos y la manera en que, a través del servicio, busca transformar nuestra comunidad.

Desde el Rotary 9 de Julio, remarcaron acerca de esta reunión, es un espacio para acercarse, preguntar, compartir y descubrir cómo cualquier persona con vocación de servicio puede ser parte. Martes 18 de agosto 20:00 horas Sede Rotary Club 9 de Julio – Av. Frondizi 939.

La invitación es abierta a toda la comunidad.