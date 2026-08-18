Queres conocer que es Rotary 9 de Julio: Hoy martes 18 podes acercarte
El Rotary Club 9 de Julio es una de las tantas instituciones de bien publico en el distrito, y con claros objetivos de servir a la comunidad en el bienestar de la misma. Se trata de una entidad internacional con mas de un siglo de vida institucional y se originó en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 23 de febrero de 1905. Fue fundado por el abogado Paul P. Harris junto a tres amigos (un comerciante en carbón, un ingeniero en minería y un sastre) con el fin de crear un grupo de amistad y apoyo mutuo entre profesionales.
En nuestra ciudad, la entidad rotaria data desde marzo de 1938, cuando un grupo de vecinos de la ciudad se presentó en sociedad para poner en marcha la institución. Su primer presidente fue Ramón N. Poratti.
Hoy a casi 90 años de estar trabajando en el distrito y con sus puertas abiertas, sus actuales autoridades están invitando para este martes 18 a las 20hs a una reunión informativa abierta, para conocer más sobre la institución, sus proyectos y la manera en que, a través del servicio, busca transformar nuestra comunidad.
Desde el Rotary 9 de Julio, remarcaron acerca de esta reunión, es un espacio para acercarse, preguntar, compartir y descubrir cómo cualquier persona con vocación de servicio puede ser parte. Martes 18 de agosto 20:00 horas Sede Rotary Club 9 de Julio – Av. Frondizi 939.
La invitación es abierta a toda la comunidad.
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