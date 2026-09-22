Bragado: El Concejal German Diaz sera trasladado a una unidad penitenciaria

El concejal Germán Díaz permanece detenido en la comisaría de 25 de Mayo y ahora la Justicia resolvió tras una audiencia de partes la semana pasada, que continúe privado de su libertad pero en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La defensa del edil adelantó que apelará la medida, mientras se dispuso la realización de un informe socioambiental para evaluar si reúne las condiciones para acceder a una eventual detención domiciliaria en virtud de la necesidad de cuidar a su madre, una mujer de 90 años.

Díaz está imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una causa que se encuentra en plena etapa de investigación. Por el momento, la Justicia no hizo lugar al pedido de morigeración de la detención y ordenó su alojamiento en el sistema penitenciario hasta que se resuelvan las instancias de apelación y los estudios ordenados.

Fuente: Bragado es noticias