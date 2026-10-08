Quedo aprehendido un hombre por distintos robos en la ciudad

En el marco de una rápida respuesta policial y una minuciosa labor investigativa, efectivos de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio , lograron el esclarecimiento de tres hechos delictivos, concretando la detención de un masculino mayor de edad y el secuestro de elementos de interés para la investigación, reporta un informe de prensa policial.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de tres hechos delictivos registrados durante el mes de septiembre, caratulados “ROBO”, “ROBO Agravado por Efracción ” y “ROBO”, respectivamente.

A partir de las denuncias recibidas, personal del GTO de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio inició de inmediato distintas tareas investigativas, llevando adelante relevamientos, recepción de testimonios y un exhaustivo análisis de material fílmico obtenido de cámaras de seguridad, logrando establecer coincidencias y elementos de interés que permitieron individualizar al autor de los ilícitos.

Como resultado se logró establecer la participación de MASCULINO mayor de edad en los tres hechos investigados, motivo por el cual se solicitaron las correspondientes medidas judiciales, obteniéndose orden de ALLANAMIENTO, SECUESTRO Y DETENCIÓN otorgada por la autoridad judicial competente, llevándose a cabo el procedimiento en el domicilio del investigado, contando con la colaboración de personal de la SubDDI y efectivos del Grupo GAD Bragado.

Durante la diligencia se procedió al SECUESTRO DE PRENDAS DE VESTIR, las cuales guardan relación con aquellas utilizadas durante la comisión de los ilícitos investigados, como así también se efectivizó la DETENCIÓN del masculino , quedando a disposición de la Fiscalía interviniente, procediéndose al traslado del detenido a primera audiencia del día de la fecha