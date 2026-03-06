¿Qué promociones financieras habrá durante Expoagro 2026?

Banco Provincia participará como main sponsor; Banco Nación como sponsor; ICBC como sponsor internacional y Galicia como auspiciante. Además, estarán presentes BBVA, Comafi, Credicoop, Banco de La Pampa, Macro, NERA, Banco Patagonia y Santander. Todas llegarán con propuestas en pesos y dólares, tasas promocionales vigentes durante la muestra y soluciones adaptadas al ciclo productivo.

Un punto en común: crédito competitivo y digital

El eje compartido será claro: financiamiento para maquinaria nueva y usada, compra de insumos, capital de trabajo y herramientas digitales que permitan agilizar aprobaciones y cerrar operaciones en el momento.

Las entidades ajustaron sus líneas en pesos y dólares para acompañar la campaña, renovar equipamiento y brindar previsibilidad financiera en un contexto donde el acceso al crédito vuelve a ser estratégico.

Banco Provincia reafirma su histórica vinculación con el agro

La banca pública bonaerense desembarca en la muestra con una amplia propuesta de financiamiento, con tasas preferenciales para maquinarias bonaerenses y una acción especial con Procampo Digital en dólares, la nueva herramienta que amplía las opciones de crédito en moneda extranjera. Además, en línea con el vigésimo aniversario de la Expo, habrá beneficios exclusivos para las primeras 20 presolicitudes y los 60 primeros créditos que se concreten. La entidad también promocionará su préstamo para motos con el sorteo de un ciclomotor y las clásicas mateadas a la sombra de su icónico stand.

Banco Nación: liderazgo y récord operativo

Desembarcará con líneas exclusivas en pesos y dólares para maquinaria nueva nacional y usada, camiones utilitarios y bienes de capital.

Tras haber batido récord de operaciones y solicitudes de asistencia en la edición 2025, la entidad volverá a apostar a tasas competitivas y plazos diferenciales, con fuerte acompañamiento a micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al agro, facilitando la compra de insumos y la renovación tecnológica.

Galicia: alianzas estratégicas y soluciones integrales

Presentará financiamiento para maquinaria nueva y usada —en pesos y dólares— con acuerdos junto a John Deere, PLA, CASE, New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Mercedes Benz, Volkswagen, Iveco y Scania.

A través de NERA ofrecerá líneas 100% digitales para la compra de insumos y hacienda. Además, contará con un espacio exclusivo para el sector ganadero con alternativas en pesos, dólares y granos. Su propuesta se completa con descuento de cheques hasta 360 días, préstamos inmediatos y financiamiento con aval de SGR, cubriendo capital de trabajo e inversión.

ICBC: financiamiento y vínculo Argentina–China

Como sponsor internacional, ICBC reafirma su compromiso con el agro argentino con herramientas de leasing y préstamos prendarios para maquinaria agrícola, además del impulso a su tarjeta Visa ICBC Campo para la compra de insumos.

Desde la entidad destacaron que el aniversario de Expoagro es una oportunidad para seguir acompañando al productor con soluciones adaptadas a la realidad del sector y fortalecer el rol del banco como facilitador de negocios entre Argentina y China.

BBVA ofrecerá préstamos a sola firma en dólares a 360 días con una tasa del 4,9%. Además, en el marco de acuerdos estratégicos con empresas del sector, determinados clientes podrán acceder a financiamiento con tasa 0%. Por otro lado, la entidad lanzará líneas de financiamiento en dólares de hasta 5 años de plazo, destinadas a la adquisición de maquinaria agrícola, con una tasa del 9%. Estas líneas se enmarcan en 85 convenios ya firmados con fabricantes y proveedores del sector. Uno de los grandes hitos será la presentación de BBVA Agro Advisor, el primer asistente

especializado en agro potenciado por inteligencia artificial en el país.

Santander: digitalización y ecosistema integrado

Profundizará su estrategia de financiamiento digital con foco en agilidad y competitividad. La entidad potenciará NERA como ecosistema 100% online que conecta productores, proveedores y bancos. Ofrecerá líneas específicas para insumos agrícolas y ganaderos, maquinaria, bienes de capital y capital de trabajo, con promociones exclusivas y operatoria digital durante la muestra.

Nicolás Low, Head de Agronegocios de Santander Argentina, señaló: “Estamos dando un paso más en la forma de financiar al agro, integrando el crédito con herramientas digitales que le ahorran tiempo y le dan más opciones al productor”.

Banco Macro: soluciones digitales y alianzas sectoriales

Presente con stand y atención personalizada de oficiales especializados en Macro Agro. Ofrecerá Crédito Simple Agro, que permite obtener calificación crediticia de manera 100% digital; Red Agro, que conecta a productores con más de 210 empresas proveedoras y 300 fabricantes y concesionarios de maquinaria; y Campo Simple, plataforma exclusiva para compra de insumos.

Además, tendrá préstamos prendarios en pesos y dólares con plazos de hasta 60 meses, financiamiento para capital de trabajo y soluciones para corretaje de granos, consolidando una propuesta integral para toda la cadena.

Credicoop: AgroCabal, leasing y comercio exterior Banco Credicoop llegará con Tarjeta AgroCabal, con financiación de hasta un año para compras de insumos y operaciones en remates.

Ofrecerá créditos para bienes de capital en pesos y dólares mediante convenios con proveedores, leasing de hasta 49 meses para maquinaria agrícola y 31 meses para rodados, descuento de cheques en condiciones especiales y capital de trabajo en dólares.

Sumará Cuenta Corriente Digital Agro y líneas para comercio exterior, incluyendo financiación de importaciones y prefinanciación y financiación de exportaciones.

Banco Patagonia: financiamiento y sustentabilidad

Presentará alternativas de crédito para inversión y capital de trabajo en pesos y dólares, convenios a tasas competitivas y soluciones para optimizar pagos, cobros y flujos financieros alineados al ciclo productivo. También impulsará la tercera edición del Premio Banco Patagonia Agro, orientado a startups y pymes con iniciativas sustentables.

Karina Gómez Vara, superintendente de Negocios con Empresas, afirmó que la participación en Expoagro forma parte de una estrategia de acompañamiento territorial y desarrollo regional con mirada de largo plazo.

Comafi: 5to año en la expo “Sembramos oportunidades para tu campo”

Llegará con financiamiento para maquinaria agrícola a través de leasing 100% financiado con beneficios impositivos y créditos prendarios, en pesos y dólares, en los que el cliente define monto y plazo. Con plazos de hasta 60 meses y condiciones especiales mediante alianzas estratégicas.

También, ofrecerá préstamos para la cadena de valor, semilleras e insumeras, de hasta 15 meses en pesos y dólares; préstamos con cesión de forward en dólares (bullet) a 180 días; financiamiento vía mercado de capitales mediante pagarés, descuento de cheques y emisión de Obligaciones Negociables PyME; y su alianza con NERA para financiar de forma digital la compra de insumos y los remates de hacienda.

Nera, la plataforma que conecta al productor con opciones de créditos online

Por cuarto año consecutivo, desembarca en la expo y ofrecerá condiciones especiales para financiar la adquisición de insumos, hacienda e implementos agrícolas con las principales marcas del sector.

Los usuarios, además de poder consultar sobre los beneficios del reciente lanzamiento de Crédito Grano Disponible (herramienta que permite transformar el stock de granos almacenado en liquidez inmediata a través de un proceso 100% digital) conocerán el lanzamiento de Crédito Ganadero Garantizado que permite que el rodeo -tanto de carne como de leche- sea constituido como respaldo financiero, otorgando flexibilidad adicional a la cadena pecuaria.

Banco de La Pampa también dirá presente con herramientas crediticias, líneas para inversión y capital de trabajo, y propuestas adaptadas al sector agropecuario, sumándose al esquema de promociones vigentes durante la exposición.

Con doce entidades financieras desplegando tasas competitivas, promociones exclusivas y soluciones digitales, Expoagro 2026 volverá a confirmar que el financiamiento es uno de los grandes pilares del negocio agroindustrial.