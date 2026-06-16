Puso a cargar el celular en el auto, le explotó y chocó contra una alcantarilla

Lo que parecía un viaje sin inconvenientes terminó en una dramática secuencia sobre una ruta de Córdoba, cuando un teléfono celular que estaba conectado al sistema de carga de un automóvil explotó dentro del habitáculo y provocó un accidente que dejó dos personas heridas.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la ruta E-53, a la altura del kilómetro 7. De acuerdo con la información policial, la detonación se produjo mientras el dispositivo era alimentado por la corriente del vehículo.

La explosión tomó por sorpresa al conductor de un Renault Sandero, de 43 años, quien perdió el control de la unidad y terminó impactando contra una alcantarilla ubicada junto al acceso de un establecimiento rural.

A raíz del choque, una mujer de 45 años sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y debió ser trasladada de urgencia al Instituto del Quemado, donde permanecía internada en estado reservado. El conductor también resultó herido, aunque sus lesiones fueron de menor gravedad.

Qué pudo haber causado la explosión

Especialistas explican que las baterías de ion-litio, utilizadas en la mayoría de los teléfonos celulares, cuentan con sistemas de protección destinados a evitar sobrecargas y sobrecalentamientos. Sin embargo, cuando estos mecanismos fallan pueden producirse incendios o explosiones.

El proceso, conocido como “fuga térmica”, genera una reacción en cadena que eleva rápidamente la temperatura dentro de la batería. Si el calor no logra disiparse, puede desencadenar fuego, liberación de gases inflamables y hasta detonaciones.

Los expertos señalan que los riesgos aumentan cuando los dispositivos sufren golpes, son expuestos a altas temperaturas o se cargan con accesorios incompatibles o de baja calidad. También pueden influir defectos de fabricación o fallas internas que provoquen cortocircuitos.