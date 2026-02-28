PUNTO CLIMA: Las variables que tiene que mirar el agro en 2026

Con ciclos de sequías alternados con inundaciones -como las ocurridas en la zona núcleo- o eventos extraordinarios -como en el NEA-, las campañas precedentes fueron de extrema incertidumbre para el sector productivo, que hoy necesita adecuar sus planteos para adelantarse a lo que vendrá los meses subsiguientes.

Por eso es que la Jornada Punto Clima es una de las más esperadas de cada edición de Expoagro, ya que allí se abordan las perspectivas agroclimáticas y las proyecciones a las que debe atender el sector productivo como estrategia de negocio.

Bajo el título “Tendencias climáticas 2026: ¿cómo será el clima luego de tantos años extremos?”, este año el panel estará dirigido por el meteorólogo Leonardo De Benedictis y moderado por la periodista Brenda Quattrini. Abierto para todo público, se llevará a cabo el jueves 12 de marzo a las 15 horas en el Anfiteatro AngenINTA, dentro del predio ferial y autódromo de San Nicolás.

¿Se interrumpen los ciclos?

Una de las principales dudas que recaen sobre la campaña 2026/27 es si la tendencia observada los últimos años, de alternancia entre eventos extremos, sequías e inundaciones, tenderá a estabilizarse o no. Pero además, qué puede esperarse en ese caso.

“La idea es ver si este ciclo de seca con eventos esporádicos de lluvia abundante se corta o continúa. Si se corta, a qué escenario pasaríamos, si a uno más húmedo o más promedio, y cuáles van a ser los meses clave en la campaña”, explicó De Benedictis, que señaló que son tendencias que incluso las últimas semanas siguieron observándose.

Tras un enero de escasas precipitaciones para la zona núcleo, las lluvias de principios de febrero trajeron alivio en el sector agrícola pero no evitaron que se acumularan pérdidas tanto en soja como en maíz. La falta de humedad en los períodos críticos de los cultivos recorta estimaciones de cara a la cosecha gruesa y las abundantes precipitaciones de las últimas semanas complicaron las labores en varias regiones.

Saber para anticipar

“La meteorología ayuda a la toma de decisiones y a la planificación estratégica del productor agropecuario. Le brinda la pata climática”, explicó el especialista, que destacó la importancia de jornadas informativas como las de “Punto Clima” para que los productores, técnicos y agrónomos puedan tomar las decisiones “bisagra”.

Definir si el planteo será más defensivo u ofensivo, si la siembra será antes o después o si la cosecha deberá adelantarse son algunas de ellas, y son las que, en muchos casos, inclinan la balanza de la rentabilidad y el éxito/fracaso de una campaña.

Por ello, durante la disertación, que se llevará a cabo durante la tercera jornada de la megamuestra, se hará una previsión de las principales variables meteorológicas, como lluvias, heladas, altas temperaturas, vientos y balance hídrico.

“Es clave tratar de adelantarse a esas situaciones y tratar de ver si el clima puede llegar a ser favorable o desfavorable para la campaña”, concluyó De Benedictis.