Puente dela ruta 5: «No presenta indicios que configuren riesgo estructural»

Con fecha 28 de noviembre, el Municipio de Alberti recibió de Vialidad Nacional la respuesta en base a las inquietudes formuladas por la situación del Puente del Río Salado que se ubica en el kilómetro 192 de la ruta 5.

En la nota remitida se expresa que “luego que tomaran intervención las distintas áreas técnicas, se le hace saber que se solicitó mediante comunicado a la empresa concesionaria efectuar un monitoreo constante del puente en mención, a fin de poder detectar posibles futuras fallas, producto del gran caudal que cruza la RN 5 por dicho puente en la actualidad”.

Asimismo, se señala que “la supervisión de mantenimiento efectúa, desde la 3° semana de septiembre 2025, controles visuales y periódicos sobre el puente. En dichos controles no se pudo observar deterioros en la estructura visible del puente”.

Por otra parte, se informa que “se llevó a cabo una inspección completa al Puente sobre el Río Salado, el pasado 12 de noviembre, realizada de manera conjunta por personal técnico de esta Repartición, con el objeto de relevar los aspectos estructurales e hídricos del puente y sus accesos, utilizando el equipamiento necesario para la evaluación integral de la superestructura, infraestructura y cauce del río, conforme a lo solicitado”.