Puente dela ruta 5: «No presenta indicios que configuren riesgo estructural»

Entre las principales observaciones, se destacan:
• No se aprecian deterioros estructurales y/o desplazamientos relativos, que sugieran asentamientos diferenciales.
• De acuerdo a las determinaciones batimétricas realizadas en un período de 10 años a la fecha; el fondo del cauce, en correspondencia con el puente, descendió -en forma general- alrededor de 30 cm.
• Del análisis de las mediciones batimétricas, realizadas entre octubre y noviembre del corriente año, se detecta un avance significativo -en profundidad- de la erosión localizada en correspondencia con la pila N° 1, como consecuencia del aumento de la velocidad del flujo en ese sector.
• Por comparación con los planos existentes, el destape de la ficha de enterramiento de los pilotes que conforman la fundación de la pila N° 1 y que se ubican aguas abajo, es de 3,20m. manteniéndose una ficha de enterramiento efectiva de los pilotes allí ubicados de 5,90m (65% de la longitud total de los mismos).
• Como consecuencia de lo enumerado, se puede indicar que -por el momento- la estructura no presenta indicios que configuren riesgo estructural.
• Sin perjuicio de ello, el informe aborda la instrumentación de medidas de contingencia para el caso de alcanzarse valores críticos de destape.
• Vale mencionar que lo relevado, fue remitido a la Concesionaria Corredores Viales S.A. – con instrucciones relativas al seguimiento de la problemática detectada en la pila N° 1; como así también las indicaciones sobre la implementación de medidas de acción en caso de verificarse intervenciones paliativas para encauzar las aguas y la protección de los taludes en ambos accesos.
fuente: Bragado es noticias