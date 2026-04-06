Provincia reglamentó el fondo para municipios del presupuesto 2026 y llega alivio para los intendentes

Con el Decreto 358/26, publicado hoy en el Boletin oficial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reglamentó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). La iniciativa está estipulada en la Ley de Presupuesto de este año, pero todavía no se había puesto en marcha. Hay, al menos, 250 mil millones de pesos para repartir.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial de este lunes, los $250 mil millones son un monto mínimo garantizado que puede ampliarse. Eso dependerá de los recursos que obtenga la Provincia del endeudamiento porque la ley establece que el 8% de ese financiamiento debe distribuirse entre los municipios. De ese total, el 70% se va a repartir a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante a través de programas provinciales.

En ese sentido, el Decreto de hoy creó los tres programas que van a inyectar recursos en los distritos. Uno es el Programa de Transporte y Acceso Territorial, el otro es el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y el otro es el Programa Cultura y Territorio del Instituto Cultural.

Ahora, los intendentes deberán firmar las notas de adhesión formal para que la Provincia empiece a transferir los recursos no reintegrables. El gobierno bonaerense estableció que para que se cumpla con el cronograma los jefes comunales tienen que presentar la nota antes del 10 de abril, es decir que tienen tiempo hasta el viernes de esta semana.

“Una vez suscripto el convenio mencionado podrá efectivizarse la transferencia de la primera cuota“, establece la reglamentación de hoy. Ese primer pago, de acuerdo a la norma, debería pagarse el 30 de abril.

Fondo de restitución para los municipios

Este fondo, previsto por ley, se le suma el que anunció Axel Kicillof hace algunas semanas en un acto al que asistieron intendentes bonaerenses. Se trata del Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires que podría alcanzar los 15 billones de pesos.

Esto dependerá de las negociaciones entre la administración libertaria y Gobernación. La próxima audiencia entre las partes va a ser el 21 de abril en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Kicillof espera contar con el apoyo de jefes comunales durante la jornada.

Si las negociaciones por alguna de las 7 demandas que presentó la Provincia llegaran a buen puerto, Kicillof prometió destinar un porcentaje de los recursos recuperados a los municipios. Mientras tanto, ya se puso en marcha el FEFIM previsto en el presupuesto anual.