Proteína en trigo: Se conocen los primeros resultados de los análisis sobre la calidad en la campaña 25/26

Como ya hemos resaltado desde este Portal, los rindes de trigo no paran de cosechar excelentes comentarios en cuanto lo que es rinde en toda la región agricola; al punto tal que las proyecciones privadas de cosecha superaron la expectativa y se habla de 25,5 a 27 millones de toneladas que los productores argentinos vayan a cosechar de trigo.

Sin embargo a mayor rinde surgio en estos dias cual era la calidad de proteina y el primer dato lo dio a conocer este miercoles, la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario de la BCR que difundió un Informe Preliminar del Relevamiento de Calidad de Trigo Argentino correspondiente a la campaña 2025/26.

Segun la BCR, el relevamiento se elaboró a partir del análisis de muestras que alcanzan las 244.100 toneladas de trigo, lo que representa el 76.7 por ciento del volumen total previsto a muestrear. Las muestras corresponden a la Subregión II Norte, una zona central para la producción triguera que abarca departamentos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

En términos de resultados preliminares, el informe indica que el peso hectolítrico promedio alcanza los 79,4 kilogramos por hectolitro. En cuanto al contenido proteico, el promedio se ubica en 9,6 por ciento, medido sobre base 13,5 por ciento de humedad.

Respecto de la clasificación comercial, el 28,3 por ciento de las muestras analizadas corresponde a Grado 1, el 66 por ciento a Grado 2 y el 5,7 por ciento a Grado 3, mientras que no se registraron muestras fuera de estándar en esta etapa del relevamiento.



Cabe destacar que los análisis de calidad fueron efectuados en el nuevo laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, equipado con tecnología de última generación e inaugurado el pasado 13 de noviembre. Esta infraestructura permitió acelerar los tiempos de procesamiento y difusión de la información, elevando los estándares técnicos del relevamiento y reforzando su aporte al mercado en una instancia temprana de la campaña.

“Una vez más, la información fue recopilada, analizada y difundida en los tiempos que el mercado exige, facilitando a todos los eslabones de la cadena agroindustrial el acceso a datos clave en el momento preciso. Esto optimiza la toma de decisiones comerciales y logísticas en las etapas iniciales de la cosecha”, señaló Gonzalo Almeyda, presidente de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario.

El Informe forma parte de una serie de publicaciones que la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario elabora campaña tras campaña, dentro del marco del relevamiento institucional de calidad de Trigo Argentino, con el objetivo de aportar transparencia, previsibilidad y herramientas técnicas al mercado de granos, acompañando el desarrollo de la comercialización del trigo argentino desde sus primeras etapas.