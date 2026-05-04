Mayo inicia con un Ciclo de cuatro Charlas en el Centro Socio Productivo San Cayetano

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar del ciclo de charlas “Mes del Trabajo”, una propuesta que se desarrollará durante mayo con el objetivo de brindar herramientas claves para el desarrollo profesional y personal.

Bajo el lema “Conocimiento que impulsa, trabajo que transforma”, la iniciativa contempla una serie de encuentros temáticos orientados a fortalecer habilidades, promover el aprendizaje continuo y generar espacios de intercambio.

Las actividades se desarrollarán en su totalidad en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano y el cronograma de actividades comenzará el 11 de mayo a las 18 horas con la charla “Habilidades blandas”, donde se abordarán estrategias para delegar, organizar roles y optimizar el tiempo sin perder el control del negocio.

En tanto, el 14 de mayo a las 19 horas se llevará adelante el encuentro “Uso eficiente de la energía en la industria”, centrado en buenas prácticas, innovación y sustentabilidad. Esta charla técnica está organizada en conjunto con “ABB”, una corporación multinacional tecnológica que se especializa en robótica, generación de energía eléctrica, automatización, equipamientos industriales, motores, movilidad y otras tecnologías de electrificación e ingeniería.

Por su parte, el 19 de mayo tendrá lugar la jornada “Mis primeros pasos por la web”, destinada a distintos públicos: niños a las 11 hs., adolescentes a las 17 hs. y adultos a las 19 hs., con el objetivo de reflexionar sobre el uso de internet y sus posibilidades.

El ciclo culminará el 27 de mayo a las 19 horas con la charla “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, enfocada en cómo destacar, generar valor y abrir nuevas oportunidades laborales o de emprendimiento.

La propuesta es gratuita, abierta a toda la comunidad y constituye una oportunidad para fortalecer habilidades, adaptarse a los desafíos actuales del mundo laboral y generar nuevas oportunidades.