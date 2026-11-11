Homicidio en Mechita: Un audio desde una cárcel delato el macabro crimen de un joven de 27 años

Un nuevo dato salió a la luz en la investigación por el asesinato de Ezequiel Caraballo. Un informe policial reveló que los audios que permitieron orientar la pesquisa hacia un homicidio habían sido enviados por una persona de Bragado que actualmente cumple una condena en una cárcel de la provincia de Buenos Aires.

Según consta en el parte, el domingo 8 de noviembre el hermano de Caraballo se presentó en el Destacamento Mechita y aportó grabaciones que le habían llegado reenviadas por redes sociales. En ellas, un hombre refería haber cometido un crimen y haber arrojado el cuerpo al canal.

Ese testimonio fue determinante para el giro de la investigación, que inicialmente se había iniciado como una averiguación de paradero.