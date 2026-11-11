De acuerdo con el sitio La Brújula 24, el hecho ocurrió en un campo ubicado a la altura del kilómetro 621 de la Ruta Nacional 3. La víctima había sido encontrada junto a su camioneta, luego de que su familia perdiera contacto con él desde el domingo.
Coronel Dorrego: Fallece un productor rural tras ser atacado por un carnero
La investigación por la muerte de Carlos Narciso Castiñeira, un productor rural de 81 años que fue encontrado sin vida en un establecimiento de Coronel Dorrego, dio un giro: si bien inicialmente se sospechaba que había sido atacado por un toro, ahora la principal hipótesis apunta a que el responsable de la embestida fue un carnero.
En un primer momento los investigadores contemplaron la posibilidad de que se trate de un crimen, debido a las lesiones que presentaba el cuerpo, especialmente un golpe visible en la zona izquierda de la cabeza. Sin embargo, las averiguaciones posteriores y los testimonios recogidos en el lugar orientaron la investigación hacia un carnero de pelaje blanco y negro que se encontraba junto al cuerpo cuando llegaron los familiares y los efectivos policiales.
Dice La Brújula 24, un dato que cobró especial relevancia fue el comportamiento del animal, que se mostró agresivo e intentó embestir a las personas que se acercaron, entre ellas los policías y un trabajador de un campo vecino. El carnero es el macho adulto de la oveja y puede desarrollar conductas agresivas, especialmente cuando defiende su territorio o durante la época reproductiva. Sus embestidas con la cabeza pueden provocar lesiones graves.
La autopsia determinó que Castiñeira falleció como consecuencia de un hemoneumotórax, es decir, una acumulación de sangre y aire en el espacio que rodea los pulmones, y un traumatismo de tórax.
Castiñeira era un reconocido vecino de Coronel Dorrego, donde además de su actividad agropecuaria se destacaba por su trabajo como orfebre. Había sido integrante de la Asociación Española y colaborador de distintas instituciones locales, que expresaron su pesar tras conocerse su fallecimiento.
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