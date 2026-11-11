Club San Agustín fortalece la formación universitaria de sus jugadores y asociados

El Club Deportivo San Agustín informo que en la ultima semana el presidente de la institución granate, Luis Testa procedió a la firma de un convenio institucional junto a la Universidad Siglo 21. Gracias a esta alianza, todos los deportistas y socios del club podrán acceder a beneficios exclusivos para estudiar una carrera universitaria en la Universidad Siglo 21.

Este convenio beneficia a socios y deportistas del Club con un 10% de descuento en las diferentes carreras y se cursa modalidad virtual, a través de estos acuerdos, reafirmamos nuestro compromiso de potenciar nuevos liderazgos dentro y fuera de la cancha, reafirmaron.