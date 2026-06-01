Pringles: un cumpleaños, una «mejicaneada» y un video viral que investiga la Justicia

El martes 19 de este mes, un joven de Coronel Pringles festejó su cumpleaños número 29 en la casa de un hombre -de 31- al que se vincula con la venta de drogas al menudeo.

Además del festejante, que padece problemas de consumo, había otros invitados.

Según consta en la denuncia, tomaron bebidas alcohólicas y también drogas y luego de la cena llegó su novia (de 25 años), a quien supuestamente el dueño de casa «se le insinuó».

Esa situación motivó una discusión y el cumpleañero se fue del lugar, pero se llevó sin autorización un sobre con 10 gramos de cocaína.

Estuvo unas horas en la casa de una mujer que vive en las cercanías, donde continuó con la ingesta, hasta que se sintió descompuesto y se recostó.

Poco más tarde, el joven se despertó con el «dueño de la droga» encima suyo. Estaba atado de pies y manos y había sufrido cortes en toda la cara con una navaja y golpes.

Esa violenta situación quedó registrada en un video por parte del agresor que filmo como el mismo presiona la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima.

El herido pudo zafar por la ayuda de algunos amigos y al otro día formuló una denuncia.

Allanaron cuatro viviendas

Como las lesiones fueron calificadas de leves y se produjeron en un ámbito cerrado, se consideró al delito de instancia privada, con lo cual el sumario se instruyó con cierta reserva, al punto que por ahora no se dieron a conocer las identidades de los involucrados.

Sin embargo, la ayudantía fiscal de Coronel Pringles, bajo supervisión de la UFIJ Nº 9, pidió allanamientos que dispuso el Juzgado de Paz en los últimos días.

Se allanaron cuatro viviendas, entre ellas la del agresor, donde se habrían secuestrado dos navajas mariposa (una plateada y otra azul), un cuchillo de 25 centímetros de hoja con cabo plástico verde y marrón, otra navaja, una tarjeta de crédito a nombre del denunciante y una billetera.

Ahora se aguarda el análisis de las pruebas reunidas para definir la situación procesal, según se informó.

Mientras tanto, el video de la agresión rápidamente se viralizó en Pringles, situación que motivó preocupación. Algunas versiones dan cuenta que fue la propia familia de la víctima la que lo difundió a modo de «seguro».

Detenciones por el hecho

Sobre el caso el medio El Orden de Pringles dio a conocer que en las ultimas horas, el caso que genero una fuerte conmoción en la localidad luego de que se conociera que la víctima fue atada a una cama y atacada con un cuchillo, episodio que incluso quedó registrado en una filmación realizada con un teléfono celular. A partir de tareas investigativas realizadas por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de Coronel Pringles, testimonios obtenidos, imágenes fílmicas, un video aportado por la víctima en el que se visualiza el momento de la agresión y otros elementos de prueba recolectados, los investigadores establecieron la presunta autoría del hecho.

En ese marco, fueron identificados Cristian Maulucci, de 31 años; Karen Maulucci, de 21; y Daiana Torres, de 33, todos con domicilio en Coronel Pringles. De acuerdo con la información policial, una de las mujeres es novia del principal imputado y la otra es su hermana.

Con esos elementos, la Fiscalía interviniente solicitó órdenes de allanamiento, detención y secuestro de elementos probatorios. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en Machado 119, donde reside Daiana Torres. Allí, los efectivos secuestraron un par de zapatillas Adidas talle 43, de color azul con tiras blancas, que serían propiedad de la víctima.

El segundo allanamiento se llevó a cabo en Alvear 1434, domicilio donde residen Cristian y Karen Maulucci. En ese lugar, la Policía procedió a la detención de Cristian Maulucci y Daiana Torres. Luego se supo que alrededor de las 16 horas Karen Maulucci se presento espontáneamente en la comisaria donde quedo también detenida.

Durante los operativos también se secuestraron dos celulares que estaban en poder de los involucrados, dos navajas, una gorra con visera gris y otros teléfonos celulares que serán peritados como parte de la causa.

La investigación fue caratulada como privación ilegal de la libertad, lesiones y robo, y quedó en manos de la UFIJ descentralizada de Coronel Pringles.