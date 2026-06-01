Impactante vuelco de un automóvil y que callo en un canal lindante a ruta 46

En la tarde de este domingo, Bomberos Voluntarios de Bragado fueron convocados a raíz de un accidente ocurrió en ruta 46 a poco del ingreso a Chacras del Bragado, justo donde se registra la ultima curva en dirección Junin-Bragado, antes de llegar a la rotonda de ruta 42.

Todo señala que un automóvil Ford Fiesta que se desplazaba en dirección a Bragado se despista en dicha curva y tras ingresar a la zona del préstamos de la ruta terminó volcado dentro de una zanja que corre paralela a la cinta asfáltica.

En el auto viajaban un hombre de 52 años, su hija de 23 años y su nieta de 8 meses, con domicilio en Luján de Cuyo, Mendoza. Todos fueron trasladados consientes al Hospital. Todos quedaron internados en observación.

Intervinieron 2 dotaciones de Bomberos a cargo del Jefe Horacio Castromán y Policial VIAL mas el CPR.

Fuente: Bragado es Noticias