En el MAG: Limangus, la raza que marca tendencia en la ganadería argentina presenta su cronograma para la gran cita de otoño

La Asociación de Criadores de Limangus tiene todo listo para lo que será el evento genético más esperado del primer semestre: la 9na Expo Limangus de Otoño 2026. El encuentro se desarrollará en el predio ferial que la Asociación de Angus posee en la localidad bonaerense de Cañuelas, desplegando una intensa agenda de actividades técnicas y comerciales.

Consolidada como la raza de mayor crecimiento por su destacado rendimiento carnicero, Limangus concentrará en esta edición a sus mejores exponentes. Con el objetivo de que los criadores y la prensa puedan planificar su cobertura y asistencia, la organización presentó el cronograma oficial del evento:

CRONOGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

Martes 2 de Junio

Ingreso de reproductores a partir de las 08:00 hs, finalizando a las 18:00 hs.

Miércoles 3 de Junio

Admisión de reproductores a partir de las 08:00 hs.

Jueves 4 de Junio

09:30 hs: Jura de Hembras VAL

10:00 hs: Jura de Hembras P.C. en pista.

11:00 hs: Jura de Machos P.C. de tríos en pista.

11:30 hs: Jura PP de Corral.

12:30 hs: Almuerzo.

14:00 hs: Jura de Reproductores PP en pista.

Jurado: Lucas Lagrange.

Secretario: Diego Cedolini.

18:30 hs: Cóctel de camaradería y entrega de premios.

Viernes 5 de Junio

Remates a cargo de Sáenz Valiente Bullrich:

09:00 hs: Especial de Gordo Limangus en el MAG.

11:00 hs: Reproductores participantes de la Exposición.

A partir de las 15:00 hs: salida de reproductores.

NEGOCIOS Y CALIDAD GARANTIZADA

La jornada de ventas del viernes promete ser un punto álgido para los negocios, comenzando temprano en el MAG con los animales gordos y continuando luego con las ventas de la exposición, donde saldrán a martillo los reproductores evaluados el día anterior. La firma consignataria Saenz Valiente Bullrich (SVB) estará al frente de todas las operaciones comerciales, asegurando la agilidad y el profesionalismo que la caracterizan.

Con toda la potencia e innovación de su genética, la “raza argentina” invita a productores, profesionales y medios de comunicación a ser parte de cuatro jornadas clave para el sector.