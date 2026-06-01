Reunión del Consejo Regional de Salud: Se realizó en Gral. Villegas y participo la Secretaria de Salud del Municipio de 9 de Julio
El pasado jueves se llevó adelante en el CEAM de General Villegas una nueva edición del Consejo Regional de Salud (CoReSa), correspondiente al mes de mayo, con la participación de los responsables de las áreas de salud de los municipios que integran la Región Sanitaria II, entre ellos 9 de Julio, donde asistio la Dra. Tamara Vázquez Lagorio, Secretaria de Salud, Municipalidad de 9 de Julio.
Conforme se conoció, la jornada comenzó con un mensaje de bienvenida del intendente Gilberto Alegre y continuó con una agenda de trabajo centrada en distintos ejes vinculados a la gestión sanitaria regional.
Entre los principales temas abordados se destacaron la planificación de los Consejos Regionales de Salud, la regulación del sistema sanitario a través de NODOS-SGU, el funcionamiento del Consejo de Salud Provincial y el análisis del impacto del programa REMEDIAR en la política de medicamentos.
Además, se trabajó sobre la discontinuidad de especialidades y servicios críticos en efectores municipales y se debatieron nuevas estrategias para optimizar el sistema de derivaciones en la provincia de Buenos Aires.
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