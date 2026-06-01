Reunión del Consejo Regional de Salud: Se realizó en Gral. Villegas y participo la Secretaria de Salud del Municipio de 9 de Julio

El pasado jueves se llevó adelante en el CEAM de General Villegas una nueva edición del Consejo Regional de Salud (CoReSa), correspondiente al mes de mayo, con la participación de los responsables de las áreas de salud de los municipios que integran la Región Sanitaria II, entre ellos 9 de Julio, donde asistio la Dra. Tamara Vázquez Lagorio, Secretaria de Salud, Municipalidad de 9 de Julio.

Conforme se conoció, la jornada comenzó con un mensaje de bienvenida del intendente Gilberto Alegre y continuó con una agenda de trabajo centrada en distintos ejes vinculados a la gestión sanitaria regional.