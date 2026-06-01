Municipalidad hace limpieza de canales y arreglos de alcantarillas, pero no el medio rural donde mas se necesita

La Municipalidad de Nueve de Julio, informo a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que lleva adelante trabajos de limpieza de canales y alcantarillas y mantenimiento calles; con el objetivo de mejorar la transitabilidad y optimizar el escurrimiento del agua.

Sin embargo donde mas hace falta la labor de limpieza de canales y limpieza de alcantarillados, se detallo que las tareas se desarrollaron hoy sobre calle Lugones desde Mariano Moreno a Juan José Paso, donde se interviene con maquinaria vial para acondicionar el sector.

Se solicita a los vecinos circular con precaución en la zona intervenida y respetar las indicaciones del personal municipal mientras se desarrollan las tareas.