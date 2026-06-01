Hospital Julio de Vedia: Fallecen un bebe recién nacido y su madre

En las ultimas horas de este domingo 31 de mayo se tomo conocimiento de un hecho que conmueve en la comunidad de 9 de Julio, donde si bien no hay una información oficial, si se conoce que una mujer de 41 años L.R y su bebe recién nacido fallecieron en el Hospital Julio de Vedia. Por el hecho ya hay una IPP. caratulada «Averiguación Causales de Muerte», donde la instrucción además de la investigación, derivo en una autopsia en ambos cuerpos para aportar a la causa judicial, que se instruye la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes.

Conforme información extra oficial a la que accedió El Regional Digital en horas de la noche del ultimo sábado 30, L.R llega al Hospital Julio de Vedia para ser atendida por su embarazo y tras el nacimiento de su bebe, el mismo fallece y tras ello su señora madre, lo que sin dudas es todo muy confuso por lo sucedido, tanto para familiares y amigos, inclusive reconocieron hasta en el mismo centro medico.

Consultas hechas por parte de El Regional Digital al Hospital Julio de Vedia, se informo que la Dirección del Hospital ha puesto todo a disposición de la Justicia interviniente, en ello, este día domingo 31, empleados del Hospital brindaron declaraciones ante la Ayudantía de Fiscal 9 de Julio, y en próximos días se dará a conocer un informe oficial de la Dirección del Hospital, tras el informe de la autopsia que se lleva adelante este lunes 1.

Desde El Regional Digital acompañamos en el dolor a familiares y amigos de las personas fallecidas