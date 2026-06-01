Final de los Play Offs: En el partido de ida gano Naon y empieza a acariciar el trofeo de campeón

Se disputo este domingo el partido de ida que busca el ganador de los Play Offs del torneo organizado por la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde en cancha de San Martin, el local recibió al Atlético Naon en un partido de mucho juego por ambos equipos y donde el CAN fue el que se llevo la mejor parte ya que gano por 3 a 1, en la final de los Play Offs.

Ambos equipos no se guardaron nada en el juego, sin embargo el visitante fue mas eficaz, hizo lo que tenia que hacer, los goles y esto se dio en momento claves del encuentro, en especial cuando el local presionaba mucho sobre el arco de Naon y el trabajo del arquero Bartoletti fue fundamental. Esa eficacia frente al arco del Santo, hizo que las pocas veces que llego la visita, termino en una victoria de 3 a 1, y que le permite al CAN acariciar el trofeo de campeón, claro que debe jugarse el segundo partido el proximo domingo en Naon.