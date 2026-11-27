La cosecha de trigo asciende al 24,9 % del área apta, con un buen progreso en la última semana, mientras que se da por finalizada la trilla en el NOA y el NEA con rindes promedio de 17 y 24,2 qq/ha respectivamente, récord histórico para el NOA y segundo mejor registro para el NEA, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El rinde nacional se ubica en 29,1 qq/ha, impulsado por la consolidación del inicio de cosecha en el centro del área agrícola, donde se observan resultados de entre 30 y 60 qq/ha, y picos de hasta 75 qq/ha.

De sostenerse estos rendimientos, no se descarta una corrección al alza de la proyección de producción. Sin embargo, los excesos hídricos demoran las labores y se registran mermas puntuales por granizo, heladas y fusarium. Hacia el sur, los cuadros transitan el llenado de grano con un atraso de unos 15 días y, en el Sudoeste, requieren lluvias para sostener su potencial.

Cebada

Finalmente, en lo que respecta a cebada, el cultivo transita las etapas finales del ciclo, con una importante proporción de los lotes entre llenado de grano y madurez fisiológica. Las bajas temperaturas y la escasa radiación solar prolongaron el llenado de granos, aunque las condiciones mejoraron durante los últimos días, favoreciendo su evolución.

En cuanto a sanidad, se reportan lotes que requirieron entre dos y tres aplicaciones de fungicidas a lo largo del ciclo. Respecto a las perspectivas de rendimiento, los colaboradores informan valores de 55 qq/Ha para el Sudeste de Buenos Aires, 40 qq/Ha para el Sudoeste de Buenos Aires–Sur de La Pampa y 50 qq/Ha para el Centro de Buenos Aires, ubicándose por encima de los promedios de las últimas cinco campañas.