El oficialismo consiguió una victoria legislativa en el Senado: el proyecto de reforma electoral fue aprobado en general por 43 votos afirmativos contra 29 negativos y ninguna abstención. La iniciativa superó así los 37 respaldos necesarios para avanzar en la Cámara alta.

Con el acompañamiento de los bloques aliados, La Libertad Avanza logró reunir una mayoría superior a la que necesitaba para avanzar con la suspensión de las PASO y el resto de las modificaciones al sistema electoral. Tras la votación en general, resta completar el tratamiento en particular para que el texto obtenga la media sanción y sea girado a la Cámara de Diputados.

La sesión comenzó al mediodía y quedó bajo la presidencia de Bartolomé Abdala, titular provisional de la Cámara alta, ante la ausencia de Victoria Villarruel, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo mientras el presidente Milei participa de una actividad internacional en Paraguay.

El senador fueguino Agustín Coto (La Libertad Avanza), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió el debate como miembro informante y repasó los principales ejes de la iniciativa. Según explicó, el texto que llegó al recinto es el resultado de una serie de negociaciones y modificaciones respecto del proyecto original, que contaba con más de 70 artículos.

“El texto final que tenemos en el recinto tiene tres capítulos”, señaló Coto. Entre las modificaciones mencionó la incorporación de la afiliación digital a los partidos políticos, que convivirá con el mecanismo tradicional, la implementación de Ficha Limpia y cambios en el sistema de Boleta Única de Papel, que incorporará un casillero para votar una lista completa.

Uno de los puntos centrales de la discusión es la suspensión de las PASO por única vez para las elecciones nacionales de 2027. Desde el oficialismo sostienen que la medida permitirá reducir el gasto electoral y evitar que los ciudadanos deban concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades durante un mismo año.

Los cruces en el recinto: respaldo radical y críticas del peronismo

Durante el debate, el senador sanjuanino de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo de la reforma es “hacerle la vida más fácil a los argentinos”. Según planteó, el proyecto apunta a construir un sistema “más eficiente, sencillo, transparente y más responsable con el tiempo y los recursos” de la ciudadanía.

Desde la oposición, el senador bonaerense Eduardo “Wado” De Pedro rechazó la reforma y cuestionó especialmente los tiempos en los que se busca modificar las reglas electorales. “Cambiar las reglas de juego un poquito antes de las elecciones presidenciales es una señal de debilidad, incertidumbre y miedo”, afirmó.

El exministro del Interior sostuvo que la iniciativa modifica las condiciones de competencia electoral a pocos meses de los comicios y advirtió que “nos cambia las reglas de juego a 150 días” de las elecciones. También apuntó contra el mecanismo de Ficha Limpia y cuestionó el papel que tendrán los jueces en la definición de las candidaturas.

Por su parte, el senador bonaerense de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, anticipó su acompañamiento a la suspensión de las PASO y justificó su postura en el consenso alcanzado con los gobernadores de su partido. “Una suspensión de las PASO a la cual adhieren los gobernadores de mi partido y mi voto va a ir en esa dirección”, expresó.

De todos modos, aclaró que la modificación no resuelve por sí sola los problemas del sistema electoral y reclamó avanzar hacia una propuesta más amplia. “Con esto no alcanza”, advirtió, aunque consideró que la suspensión para 2027 constituye “la única alternativa que se pudo buscar en el consenso de este recinto”.

Abad también respaldó la incorporación de Ficha Limpia y rechazó que la medida tenga un destinatario político particular. “Esto no es contra nadie ni proscripción, es una respuesta institucional frente a la impunidad”, sostuvo.