Este jueves se llevó a cabo la presentación de Todo Láctea 2027, la muestra lechera más importante del país, en el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Con la itinerancia entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde se concentra la principal producción sectorial argentina, el próximo año volverá al predio del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE).

Bajo el lema “Leche, fuente de vida”, esta edición de Todo Láctea 2027 tendrá lugar del 11 al 13 de mayo, proponiendo un espacio de encuentro de toda la cadena láctea, como una de las fortalezas que cada año renueva a la exposición, además de la capacitación, el intercambio y la valoración de un sector fundamental para el país.

Con siete auditorios donde tomarán parte más de 150 expositores y con una treintena de disertantes internacionales, la muestra tendrá en su edición de 2027 un 20% más de espacios comerciales disponibles. “Crecerá respecto a la edición 2025 que también se hizo en Esperanza y se agregarán un cúmulo de innovaciones, siempre apuntando a toda la cadena lechera”, manifestó José Iachetta, director del grupo TodoAgro y gestor fundamental de la muestra.

Iachetta, brindó detalles sobre la exposición y los contenidos de capacitación de la expo

Los puntos más destacados de TodoLáctea 2027 serán las Jornadas Lecheras Nacionales, destinadas a los ​sistemas de base pastoril; el estabulado de vacas; un taller de enfriamiento de vacas de alta producción y otro sobre podología bovina preventiva para operarios y productores. Además la presencia de todas las razas lecheras, incluyendo también a búfalos, burras, ovejas y cabras.

Una novedad será el concurso Gondoláctea, una competencia nacional de quesos cremosos y dulces de leche, comprados en las góndolas de diferentes puntos del país, para evaluar de una manera diferente los productos que los consumidores compran cada día. Del mismo modo, se trabajará en una jornada de formación para consumidores, con la nutrición como eje.

Otro atractivo será la Cheesecake Cup, una competencia para reposteros, donde se deberá destacar el uso de los lácteos en uno de los postres más populares.

Como cada año estará el Simposio Internacional de Ciencia y Tecnología de Lácteos, la competencia de Silaje, además de las tradicionales Olimpíadas Lecheras Nacionales, de las que participan mayoritariamente escuelas de formación agrotécnica de todo el país, y que también podrán participar con una jura de las vacas de sus propios tambos.

Además de los remates de vaquillonas y toros Holando y el remate elite de genética superior, se sumará la Competencia Nacional de Vacas Robóticas, que evaluará tambos comerciales.

También tendrá lugar la jornada «El Negocio de la Carne Holando» y un concurso de Asadores Beef on Dairy.

Con una visita proyectada de más de 500 visitantes extranjeros, en TodoLáctea habrá un espacio para poder desarrollar las oportunidades que brinda el continente africano a la lechería nacional, teniendo en cuenta la tarea de internacionalización que durante este 2026 estuvo haciendo el equipo de TodoAgro en más de diez muestras lecheras en los principales puntos del planeta.

La muestra vuelve al predio del CICAE en 2027

Gabriel Vinderola, del Instituto de Lactología Industrial, brindó detalles sobre las capacitaciones para la cadena, desde los defectos en los quesos, hasta el uso de la inteligencia artificial en la producción, incluyendo aspectos de denominación de origen para encontrar más oportunidades en un mundo que demanda cada vez más lácteos y mayor inclusión en las dietas.

María Victoria Nagel, estuvo presente en representación de la ciudad de Esperanza, desde su rol de secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y destacó la importancia del evento para la ciudad, ubicada en el corazón de Santa Fe, que ya se prepara para prestar todos los servicios a los miles de visitantes que llegarán del 11 al 13 de mayo.

A su tiempo, Ignacio Mántaras, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, puso de relieve “la importancia del evento que vuelve a la provincia, por los temas que se tratan durante la muestra y que se corresponden con la Mesa Lechera que tiene en marcha Santa Fe”.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini destacó que “la mejor expectativa es que TodoLáctea vuelva a estar aquí en la provincia. Ustedes saben que es una feria muy importante para el sector, para la Argentina, que siempre fue creciendo e innovando”.

Desde Esperanza se expresará todo lo que tiene “la cuenca lechera por excelencia”, ya que según dijo el Ministro, “no solamente Santa Fe produce la cantidad de litros para la República Argentina y el mundo, casi 3.600 millones de litros de leche, sino que fabrica los principales insumos y equipamientos que el sector necesita. Eso también es tecnología que en una feria como esta se pone también a disposición”.

Puccini destacó “el orgullo de tener en la provincia a la mejor feria láctea del país y una de las mejores del mundo”.