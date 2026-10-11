Primer Congreso Internacional de Búfalos y Exposición Búfalos del Iberá dejó una clara conclusión: “Más stock para abrir más mercados”

El presidente de la Asociación Búfalos del Iberá, Cristian Burna realizó un balance positivo del primer Congreso Internacional de Búfalos, desarrollado en Ituzaingó. Advirtió que la disponibilidad de animales es una limitante para asumir grandes compromisos comerciales y destacó el potencial de crecimiento de la actividad.

En paralelo, una mesa público-privada debatió sobre la comercialización de la carne bubalina y la necesidad de transparentar su identificación ante el consumidor.

El crecimiento de la producción bubalina, la apertura de nuevos mercados y la necesidad de fortalecer la comercialización fueron algunos de los ejes que marcaron la agenda del sector en Ituzaingó, Corrientes, durante el primer Congreso Internacional de Búfalos y la posterior Exposición Búfalos del Iberá.

En diálogo con Valor Agro, Burna, expresó su satisfacción por el desarrollo del encuentro y destacó la calidad de los especialistas internacionales que participaron de las jornadas, con representantes de Venezuela, Colombia y Brasil.

“Estamos muy satisfechos. Fue muy interesante la calidad de los disertantes del exterior y el público quedó muy contento”, señaló.

Burna puso especial énfasis en la participación de nuevos productores interesados en conocer las características y posibilidades de la actividad, además del intercambio con referentes de países que cuentan con una trayectoria más extensa y un stock bubalino considerablemente superior al argentino.

“Hay muchos productores nuevos que quieren entender qué es el búfalo, y nosotros mismos tenemos mucho por aprender. Estamos transitando un camino que ellos ya recorrieron varios años atrás”, explicó.

Para el dirigente, el intercambio internacional representa una oportunidad para incorporar conocimientos y acelerar el desarrollo de una producción que todavía tiene un amplio margen de crecimiento en Argentina, particularmente en regiones como Corrientes, donde la especie encuentra condiciones favorables para su desarrollo.

Más stock para crecer y abrir mercados

Uno de los desafíos centrales del sector es incrementar el rodeo bubalino para disponer de un volumen suficiente que permita abastecer nuevos destinos comerciales. El tema cobró relevancia a partir del planteo del subsecretario de Producción de la Nación, Manuel Chiappe, sobre la necesidad de aumentar la disponibilidad de animales para avanzar en el aprovechamiento de oportunidades como la cuota Hilton.

Burna coincidió en que la escala productiva constituye una de las principales limitantes para el desarrollo comercial.

“Es un condicionante. Uno no puede abrir mercados muy grandes porque no tenemos mucha cantidad ni stock como para hacer compromisos importantes”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que el crecimiento de la actividad permitirá superar progresivamente esa restricción y avanzar hacia mercados de mayor volumen.

“Ese es el camino que queremos seguir, para que prontamente tengamos un volumen mucho más interesante”, afirmó.

El presidente de Búfalos del Iberá también destacó la respuesta de los consumidores como una señal favorable para el futuro de la cadena. Según indicó, la experiencia de consumo en Ituzaingó y en otros puntos de Corrientes muestra una aceptación que podría contribuir a consolidar la demanda.

“Ya está comprobado que la carne búfala es aceptada. Acá en Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, la gente que la prueba la quiere seguir consumiendo, y ni hablar de las bondades que tiene la carne”, remarcó.

El desafío, por lo tanto, pasa por transformar esa aceptación en una oportunidad comercial sostenida, acompañada por un crecimiento del stock, una mayor organización de la cadena y una estrategia que permita posicionar el producto en nuevos mercados.

Carne bubalina: identificación y transparencia comercial

La comercialización fue también uno de los temas centrales de la mesa público-privada realizada durante la Exposición Búfalos del Iberá, en la carpa del Banco de Corrientes. Allí, representantes de productores e instituciones vinculadas a la actividad intercambiaron posiciones sobre la situación actual del sector y las estrategias necesarias para impulsar su desarrollo.

Uno de los debates más relevantes estuvo relacionado con la identificación de la carne bubalina en el mercado: si debe comercializarse de manera diferenciada, identificada expresamente como carne de búfalo, o si puede integrarse a los circuitos de comercialización de la carne vacuna.

La discusión puso sobre la mesa una preocupación vinculada con la transparencia comercial y el derecho del consumidor a conocer el producto que compra. En ese contexto, uno de los productores planteó una crítica directa: “A veces nos sentimos estafados cuando se nos vende carne de búfalo como carne vacuna”.

La frase reflejó una de las cuestiones que la cadena deberá resolver a medida que avance en la búsqueda de nuevos consumidores y mercados: cómo construir una identidad comercial propia para la carne bubalina, diferenciando sus características y asegurando información clara durante el proceso de venta.

El debate adquiere importancia en un escenario en el que el sector busca ampliar la demanda y posicionar las cualidades del producto, pero necesita, al mismo tiempo, fortalecer la confianza entre productores, comercializadores y consumidores.

La mesa estuvo encabezada por autoridades de la Asociación Búfalos del Iberá, entre ellas su presidente, Cristian Burna, y el directivo Héctor Ramos. También participaron la catedrática de la Universidad Nacional del Nordeste UNNE, Gladys Reeback, Alberto Dansey, director por la Sociedad Rural Argentina para el Distrito 9, Chaco y Formosa, y Enrique Torres, responsable del área bubalina de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria, junto con otros representantes de la actividad.

El intercambio dejó planteados dos desafíos complementarios para el futuro de la producción bubalina: aumentar la escala para aprovechar las oportunidades comerciales y avanzar en reglas claras de comercialización que permitan identificar correctamente la carne y consolidar su lugar en el mercado