Previo a la Nacional Angus en Cañuelas: Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Angus acompaño el desarrollo de Angus Federal en Expo Bolívar

Previo a lo que será la 46° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25° de Terneros de Angus en el Centro de Remates y Exposiciones Angus en el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas (MAG), el presidente de la Angus, Alfonso Bustillo compartió el desarrollo de la Exposición Federal Angus que se desarrollo en la 96º Expo Bolívar 2025.

La jura de los campeones Angus también estuvo acompañada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y de miembros de la Angus, que vivieron una gran jornada acompañada por un buen sol.

Por la mañana de este viernes 19 se había dado la jura de lotes y por la tarde, se desarrollo la jura de campeones de la exposición. Hoy sábado a partir de las 11hs. se desarrollan las ventas.

Bustillo se hizo un espacio para dialogar con El Regional Digital, y alli apunto

La Federal Angus, es realmente una exposición que queremos promocionar, que vaya adelante y qué mejor que esté acá hoy con una cantidad de expositores y de animales que nos deja muy conformes», evaluó.

Acerca de que aporta una exposición Federal Angus, dijo que aqui los productores pueden mostrar sus animales, es un canal comercial y es darle fuerza a todo aquel cabañero que quiere llegar con sus animales a una expo y que muchas veces le queda lejos, no tiene dónde. Bueno, acá estamos en Bolívar con una federal que de todos lados pueden venir», sintetizo.

En cuanto a la exposición de lote, dentro del Federal Angus, celebro la propuesta al decir «a mí me encantan porque uno arma un trío, los que somos cabañeros sabemos que en un trío siempre hay uno que nos falta. O queda uno chico, o queda uno grande, o queda uno flaco o gordo. Es muy difícil armar tríos y hoy vimos tríos realmente parejos, sostuvo. Dentro de la exposición estuvieron presentes cabañas de 9 de Julio como Los Trebolares de Gustavo Bancora, Los Pamperos de Cabaña Los Pameros y La Marianita de Miguel Errecarret, con muy buenos resultados.

Nacional de Primavera 2025

Acerca de la exposición Nacional Angus de Primavera, que se desarrollara del 22 al 26 de septiembre próximo, comento que será una gran semana, donde se contara con 250 reproductores de todas las categorías exponiendo, 50.000 animales que estarán saliendo a la venta durante la semana Angus, lo que sera toda una fiesta, aseguro.

ANGUS – MACHOS PUROS DE PEDIGREE (PP) Gran Campeón, box 45, de La Juanita. Reservado de Gran Campeón, box 49, de Don Florencio. Tercer Mejor Macho, box 54, de Inambú. ANGUS – HEMBRAS PURAS DE PEDIGREE (PP) Gran Campeón, box 18, de Suyaná. Reservado de Gran Campeón, box 20, de Don Florencio. Tercer Mejor Hembra, box 28, de Antiguas Estancias Don Roberto. CAMPEONATO TERNEROS Hembras: Gran Campeón, lote 5 de La Alianza de Chascomús. Machos: Gran Campeón, lote 43, de Terragarba.

Campeones de Categoria Lotes: PP, PC y Terneras

Gran Campeón Hembra – PP. Lotes

Prod, Agricola S.A

Nirihau

Garcia Llorente

Gran Campeón Macho – PP Lotes

1-Cabaña santa Rita de Antigua Estancia Don Roberto

2-Cabaña La Marianita, de Errecarret

3-Cabaña Inambu

Gran Campeón Hembra – PC. Lotes

Los Pamperos, Cabaña Los Pamperos

Los Pamperos, Cabaña Los Pamperos

La Pelada

Gran Campeón Macho – PC – Lotes

1-Cabaña Inambu

2-Cabaña Los Trebolares, de Gustavo Bancora

3-Los Pamperos, Cabaña Los Pamperos

Gran Campeón Ternera – Lotes

Cabaña Nirihau