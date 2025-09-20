Previo a la Nacional Angus en Cañuelas: Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Angus acompaño el desarrollo de Angus Federal en Expo Bolívar
Previo a lo que será la 46° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25° de Terneros de Angus en el Centro de Remates y Exposiciones Angus en el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas (MAG), el presidente de la Angus, Alfonso Bustillo compartió el desarrollo de la Exposición Federal Angus que se desarrollo en la 96º Expo Bolívar 2025.
La jura de los campeones Angus también estuvo acompañada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y de miembros de la Angus, que vivieron una gran jornada acompañada por un buen sol.
Por la mañana de este viernes 19 se había dado la jura de lotes y por la tarde, se desarrollo la jura de campeones de la exposición. Hoy sábado a partir de las 11hs. se desarrollan las ventas.
Bustillo se hizo un espacio para dialogar con El Regional Digital, y alli apunto
ANGUS – MACHOS PUROS DE PEDIGREE (PP)
Gran Campeón, box 45, de La Juanita.
Reservado de Gran Campeón, box 49, de Don Florencio.
Tercer Mejor Macho, box 54, de Inambú.
ANGUS – HEMBRAS PURAS DE PEDIGREE (PP)
Gran Campeón, box 18, de Suyaná.
Reservado de Gran Campeón, box 20, de Don Florencio.
Tercer Mejor Hembra, box 28, de Antiguas Estancias Don Roberto.
CAMPEONATO TERNEROS
Hembras: Gran Campeón, lote 5 de La Alianza de Chascomús.
Machos: Gran Campeón, lote 43, de Terragarba.
Campeones de Categoria Lotes: PP, PC y Terneras
Gran Campeón Hembra – PP. Lotes
- Prod, Agricola S.A
- Nirihau
- Garcia Llorente
Gran Campeón Macho – PP Lotes
1-Cabaña santa Rita de Antigua Estancia Don Roberto
2-Cabaña La Marianita, de Errecarret
3-Cabaña Inambu
Gran Campeón Hembra – PC. Lotes
- Los Pamperos, Cabaña Los Pamperos
- Los Pamperos, Cabaña Los Pamperos
- La Pelada
Gran Campeón Macho – PC – Lotes
1-Cabaña Inambu
2-Cabaña Los Trebolares, de Gustavo Bancora
3-Los Pamperos, Cabaña Los Pamperos
Gran Campeón Ternera – Lotes
Cabaña Nirihau
