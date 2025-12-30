Prevenir estrés calórico en ganadería bovina: Recomendaciones del Senasa

La llegada de la temporada estival es un factor preponderante que puede afectar las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales, tanto en los establecimientos como en el transporte durante los movimientos. Por ello, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recuerda a todos los productores pecuarios del país fortalecer las medidas preventivas para minimizar los efectos del estrés calórico en el ganado.

El estrés es una respuesta adaptativa, que permite a los animales hacer frente a desafíos ambientales como los cambios de temperatura. Cuando se superan las condiciones óptimas, el cuerpo intenta adaptarse a la nueva situación ambiental. Sin embargo, a temperaturas ambientales más altas, los mecanismos de adaptación no logran eliminar el exceso de calor generado.

En este sentido, se denomina estrés calórico al conjunto de cambios fisiológicos y comportamentales que se desencadenan en los animales cuando son sometidos a condiciones ambientales que superan su temperatura de confort o zona termoneutral y son incapaces de regular su temperatura interna.

Ante esta situación, los animales tienden a reducir su actividad física e ingesta de alimento; aumentar la frecuencia respiratoria, el jadeo, la salivación y el consumo de agua; y buscar espacios con sombra.

Asimismo, el impacto del estrés calórico no se limita únicamente al bienestar animal, sino que puede afectar el rendimiento de la producción, ocasionando:

Disminución de la eficiencia alimentaria.

Pérdida de peso y de condición corporal.

Deterioro del desempeño y de los índices reproductivos.

Aumento del riesgo de enfermedades.

Incremento de la tasa de mortalidad.

En los animales lecheros, mermas en la producción de leche, así como en el porcentaje de grasa y proteína.

También existen otros factores, propios del animal —edad, color y largo del pelo—, que influyen en la susceptibilidad al estrés calórico. Tal es así que los más perjudicados son aquellos que acumulan mayores niveles de grasa corporal, así como también las especies de pelaje negro, el cual absorbe más el calor.

Medidas para bovinos de carne

La provisión de sombra de árboles es una de las más efectivas, ya que no solo disminuye la radiación, sino que produce menor temperatura del aire por la evaporación desde las hojas. Cuando la sombra sea artificial debe permitir la circulación de aire por debajo (a una altura de entre 3 y 4 m). Se recuerda que cada animal debe disponer de un espacio suficiente (de 2 a 4 m²) para evitar el hacinamiento.

Otro factor a considerar es que un bovino adulto consume diariamente el 7% de su peso vivo en agua, por lo que se debe proporcionar una hidratación fresca, limpia y abundante, con bebederos accesibles y cerca de los animales. Se sugiere realizar, previamente, un análisis del agua para determinar las concentraciones de sales y prevenir el rechazo de su consumo.

También, es fundamental controlar el caudal y la presión en períodos de extremo calor, y asegurar que haya espacio suficiente en los bebederos. El consumo abrupto de agua, luego de períodos de privación, puede desencadenar un cuadro de intoxicación con signos nerviosos.

Evitar manejos estresantes es una tarea clave durante el verano. Para ello, se recomienda arrear de manera tranquila —respetando el paso de los animales— y realizar los encierres y trabajos en manga a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. En este aspecto, resultará necesario planificar y programar previamente las tareas para minimizar los tiempos de permanencia en mangas y corrales.

Además, es conveniente realizar una adecuada alimentación. En producciones de engorde a corral, se deberá administrar entre el 30 y 40% de la ración por la mañana (el resto por la tarde) e incrementar el porcentaje de fibra en la dieta.

Se recuerda que, cuando se prevean altas temperaturas, será necesario refrescar a la hacienda —bien temprano a la mañana o durante la noche—, utilizando un caudal de agua suficiente para penetrar el pelo. Si se los moja en horas de mucho calor y de manera insuficiente, puede ser contraproducente. También se sugiere remojar el suelo de los corrales, sin embarrarlos, para minimizar la radiación indirecta de los bovinos.

Contemplar estas tareas de bienestar animal en las diferentes especies pecuarias aumenta los beneficios de todos los actores de las producciones ganaderas.