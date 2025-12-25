Préstamo por US$138 millones: un banco europeo dio luz verde para que Provincia licite una obra hídrica clave

El gobierno de la provincia de Buenos Aires se prepara para llamar a licitación el Tramo V del Plan Maestro del río Salado, el último sector pendiente de la obra hídrica más importante de la región, luego de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) habilitara avanzar con un préstamo por US$138 millones.

Durante más de un año, ese financiamiento estuvo condicionado a que antes se completara el Tramo IV —a cargo de la Nación—, pero finalmente el organismo europeo permitió que la provincia continúe aun cuando esa etapa nacional todavía no terminó.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que señalaron que el BEI otorgó la “no objeción técnica”, el aval clave para poner en marcha el proceso licitatorio. Explicaron que el banco mantuvo durante mucho tiempo la exigencia de que primero se terminara el Tramo IV, que también cuenta con financiamiento del propio BEI, pero que quedó inconcluso. “La posición inicial del banco era que no podía analizarse un nuevo crédito mientras el anterior no estuviera completamente ejecutado. Eso implicó un proceso de diálogo intenso”, indicaron.

«Pidieron mayores niveles de detalle, garantías adicionales de ejecución y más certezas administrativas sobre la provincia. Una vez cumplidos esos requisitos, otorgaron la no objeción, lo que nos permite seguir adelante con la licitación”, detallaron.</p><p>El Tramo V es el último eslabón del Plan Maestro del Salado y abarca 95,38 kilómetros entre el Canal del Este, de la laguna de Bragado, y la descarga en la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando además Chacabuco y Alberti.

Documentos oficiales indican que el paquete de obras incluye la adecuación y ensanche del cauce, dragado, conformación de recintos laterales para absorber crecidas y otras intervenciones que resultan claves para el funcionamiento hidráulico del sistema. Dentro de ese esquema, el financiamiento del BEI se concentrará principalmente en los subtramos 5.1 y 5.2, mientras que el 5.3 quedará para una fase posterior.