Desde el Municipio pediran la Emergencia Agropecuaria, tras la solicitud de Sociedad Rural de 9 de Julio

El pasado viernes se desarrollo en el Despacho Municipal de la señora Intendente, Maria Jose Gentile, una reunión encabezada por la propia Jefa Comunal, y de la que participaron, directivos de Sociedad Rural, Funuesa, Circulo de Ingenieros Agronomos, de la AER INTA 9 de Julio, Camara de Comercio, representantes de bancos oficiales.

Conforme informaron desde Sociedad Rural de 9 de Julio en sus rede sociales, hacen mencion de la reunión de la Mesa de Emergencia convocada por la Intendente Municipal, donde se trató el pedido de Emergencia solicitado por Sociedad Rural por el exceso hídrico que afecta al partido de 9 de Julio.